Орбан заявил, что Венгрия не намерена вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне

Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на стороне Киева, ни на стороне Москвы. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.

"Премьер-министр подчеркнул <...>, что пока есть национальное правительство, Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне", - приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.

В сообщении на странице в X (ранее Twitter) Ковач также отметил, что, по мнению Орбана, первая фаза конфликта, включавшая разговоры об отправке войск на Украину, завершилась. Теперь, как считает венгерский премьер, страны НАТО будут обсуждать отправку совместной миссии. Орбан также выразил надежду на скорейшее прекращение военных действий и начало мирных переговоров.