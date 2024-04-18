Эксперт оценил способность Франции воевать на Украине

Французский авиаэксперт, экс-пилот Сириль де Латтр заявил, что у Парижа нет возможностей для участия в интенсивных боевых действиях на Украине - боеприпасов у французских сил хватило бы лишь на два-три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.

Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

Де Латтр считает, что военный потенциал Франции слишком мал для участия в высокоинтенсивных боевых действиях. По его мнению, в таких условиях Макрон не рискнул бы отправлять на Украину регулярные части.

«Французская армия сокращена до минимума. <…> С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения», - заявил он.

Де Латтр подчеркнул, что в Париже также опасаются «антирекламы» французского оружия. Французские танки Leclerc или истребители Rafale были бы уничтожены российским оружием, подчеркнул он.

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Бывший пилот назвал все происходящее на Украине результатом «тотального провала НАТО и Запада в целом».