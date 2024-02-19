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Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

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Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года
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Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года 
© Народная милиция ДНР
Поврежденный армейский HMMWV в Авдеевке, 19 февраля 2024 года
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Поврежденный армейский HMMWV в Авдеевке, 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости
Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года
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Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года 
© Народная милиция ДНР
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск «Центр», 19 февраля 2024 года
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Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск «Центр», 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости

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Вид на Авдеевку с окраин Донецка, февраль 2024 года
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Вид на Авдеевку с окраин Донецка, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости
Вид на Авдеевку, февраль 2024 года
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Вид на Авдеевку, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденный армейский HMMWV в Авдеевке, 19 февраля 2024 года
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Поврежденный армейский HMMWV в Авдеевке, 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости
Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года
9/16
Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года 
© Народная милиция ДНР

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Рейд отряда специального назначения «Викинг» в Авдеевке, февраль 2024 года
10/16
Рейд отряда специального назначения «Викинг» в Авдеевке, февраль 2024 года 
© РИА Новости
Вид на Авдеевку с окраин Донецка, февраль 2024 года
11/16
Вид на Авдеевку с окраин Донецка, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года
12/16
Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости
Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года
13/16
Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года 
© Народная милиция ДНР
Вид на церковь, разрушенное здание и Авдеевку, февраль 2024 года
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Вид на церковь, разрушенное здание и Авдеевку, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Вид на Авдеевку, февраль 2024 года
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Вид на Авдеевку, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке, 19 февраля 2024 года 
© РИА Новости

Российские войска на выходных взяли Авдеевку, которую называют «воротами в Донецк». Город штурмовали с октября прошлого года. Тут шли ожесточенные бои, ВС РФ активно использовали одну из своих самых мощных авиабомб. От нее дома «складывались как карточные домики», по словам очевидцев.

«На наших глазах город и окрестности без остановки равняли с землей из всех видов вооружения», — говорят работавшие в Авдеевке военные фотографы Константин и Влада Либеровы.

Сейчас Авдеевка полностью разрушена. Журналисты называют ее городом-призраком.

Судя по сводкам российского Минобороны, в городе остаются украинские солдаты, хотя ВСУ объявили общее отступление. Украинское командование признало, что «некоторое количество» их бойцов попало в плен.

Есть в городе и мирные жители, несмотря на колоссальные разрушения. Российские военные сообщили, что среди них много пожилых, которым нужна медицинская помощь. До конфликта тут жило более 30 тыс. человек, сейчас, по данным украинских властей — больше 900.

«Не хотела уезжать, потому что здесь остались могилы моих родных. Я просто терпела это. Думала, что рано или поздно это должно как-то закончиться», — объясняет местная жительница Виктория.

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