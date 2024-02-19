Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

Российские войска на выходных взяли Авдеевку, которую называют «воротами в Донецк». Город штурмовали с октября прошлого года. Тут шли ожесточенные бои, ВС РФ активно использовали одну из своих самых мощных авиабомб. От нее дома «складывались как карточные домики», по словам очевидцев.

«На наших глазах город и окрестности без остановки равняли с землей из всех видов вооружения», — говорят работавшие в Авдеевке военные фотографы Константин и Влада Либеровы.

Сейчас Авдеевка полностью разрушена. Журналисты называют ее городом-призраком.

Судя по сводкам российского Минобороны, в городе остаются украинские солдаты, хотя ВСУ объявили общее отступление. Украинское командование признало, что «некоторое количество» их бойцов попало в плен.

Есть в городе и мирные жители, несмотря на колоссальные разрушения. Российские военные сообщили, что среди них много пожилых, которым нужна медицинская помощь. До конфликта тут жило более 30 тыс. человек, сейчас, по данным украинских властей — больше 900.