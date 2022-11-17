Министерство обороны Финляндии пообещало поставить Украине десятый пакет военной помощи. В финском Минобороны утверждают, что это будет самая крупная партия за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

В сообщении отмечается, что Хельсинки передадут Киеву больше оборудования.

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«Президент республики принял решение об этом сегодня по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Этот пакет военного оборудования — самый крупный из всех, которые мы отправляли до сих пор», — говорится в публикации.

В Минобороны уточнили, что с целью обеспечить безопасную доставку помощи дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи разглашаться не будет.

Общая стоимость военного оборудования, отправленного Финляндией на Украину за все время, составляет €160,4 млн.

Финляндия поддерживает подготовку девятого пакета санкций против России из-за ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Хаависто отметил, что финские власти готовят новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине.

Ранее стало известно, что политики Финляндии предлагают отменить второе гражданство для россиян. Таким образом европейская страна хочет привлечь внимание СМИ, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций.

Страны Запада отправляют оружие на Украину и, таким образом, оно проходит испытания в боях как на полигоне. Об этом сказано в материале The New York Times.

«Мы учимся на Украине как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя», — сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

По словам бывшего президента, ей «стыдно» за то, что граждане Украины за испытания «платят жизнями».

The New York Times отмечает, что на Украине используются новейшие разработки, в том числе ружья против беспилотников EDM4S, автоматизированная система управления войсками Delta и модифицированная система ПВО ФРГ IRIS-T.

По информации издания, специалисты в области планирования расходов оборонной сферы США и других стран Запада опираются на опыт боевых действий на Украине при планировании будущих инвестиций.

Евросоюз предоставил Украине оружия на минимум €8 млрд. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США", - сказал он.

Боррель попросил журналистов не путать помощь от ЕС и его стран-членов с предоставлением Киеву €3,1 млрд из Европейского фонда мира. Он подчеркнул, что министры обороны 27 стран ЕС на заседании во вторник обсудят "помощь в цифрах", включая дальнейшую поддержку Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине "на очень льготных условиях" макрофинансовую помощь в размере €18 млрд в 2023 году. Она должна быть одобрена Советом ЕС и Европарламентом, после чего Брюссель начнет выделять средства траншами.

Министерство внутренних дел (МВД) Украины примется проверять информацию о контрабанде украинского оружия в Финляндию, которую изложило одно из крупнейших финских СМИ Yle. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Финские журналисты взяли интервью у старшего комиссара Национального бюро расследования Кристера Альгрена, который заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.

Украинское МВД заявило, что эти сведения — фейк, а за публикацией финского СМИ стоят «кремлевские пропагандисты». При этом в ведомстве сообщили, что «для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола».

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал попадание предназначенного для Украины оружия в руки преступников в Финляндии.

Накануне финская полиция заявила, что располагает данными о попадании оружия НАТО в Финляндию. Оружие, отправленное в качестве военной помощи украинским националистам, неведомым образом оказалось на вооружении преступных финских банд.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Слова инспектора полиции Финляндии Кристера Альгрена о возможном попадании оружия с Украины в Евросоюз в настоящее время не находят подтверждения. Об этом сообщается на сайте финских правоохранителей.

«У общественности могло сложиться впечатление, что оружие, доставленное на Украину, попало бы в руки организованной преступности в Финляндии. Центральная криминальная полиция не располагает информацией о поставках такого оружия в Финляндию», — говорится в сообщении.

Некоторое количество западного оружия, поставляемого Украине, оказывается на черных рынках Европы. Об этом пишет испанская газета ABC.

По словам испанских журналистов, после обнаружения на нелегальных площадках финского оружия, переданного Киеву, страны Северной Европы серьезно обеспокоились этой проблемой. Опасения также высказали в Европоле и Интерполе.

Наименование этого оружия и его объемы не назывались из соображений секретности. Однако вскоре часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили на черных рынках самой Финляндии и других стран Северной Европы.

Такое поведение украинских чиновников, однако, не повлияло на решимость североевропейских стран продолжать помогать Украине в военном отношении.

При этом испанские журналисты отмечают, что история с переданным Киеву оружием может негативно сказаться на имидже страны и отразиться на заинтересованности стран Европейского союза в восстановлении Украины по окончании боевых действий, а также повлиять на перспективы вступления республики в Евросоюз.

По словам постоянного представителя России при ООН, страны НАТО, поставляя Киеву вооружение, становятся вовлечёнными в конфликт.

При этом «США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями», уточнил дипломат.

Небензя также заявил, что поставляемое Западом на Украину оружие разворовывается и продаётся на чёрном рынке.

«Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, подпитывая конфликты по всему миру», — рассказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Постпред отметил, что «об этом, наконец, начали задумываться и страны-поставщики так называемой помощи».

«На Украину была направлена группа американских экспертов для проверки поставок. Как оказалось, США контролировали лишь десятую их часть или 22 тысячи единиц. Судьба остального направленного оружия неизвестна», — резюмировал дипломат.

Он также обвинил Польшу и Украину в попытке спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. На это, в частности, указывают заявление Варшавы и Киева после инцидента с ракетой. Во вторник снаряд упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате погибли два человека.

Власти Киева намереваются потребовать у западных стран новые партии оружия после падения ракет на территории Польши. Об этом пишет Buisiness Insider.

«Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше. Для Украины это происшествие стало пропагандистским подарком», — передает издание слова американского эксперта по России и СССР Саймона Майлза.

Эксперт добавил, что происшествие станет весомым доводом для президента Украины Владимира Зеленского в торге за новые поставки вооружения со стороны Запада.

«Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине», — подытожил Майлз.

Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда признал, что снаряды принадлежали украинским системам ПВО, передает «Национальная служба новостей». Зеленский, в свою очередь обвинил в инциденте Россию. Однако позже Минобороны РФ опровергло заявления, сказав, что удары наносились исключительно по целям на украинских территориях, сообщает RT.

Украина стала вызывать опасения у стран Запада. Причиной тому стали постоянные поставки вооружения Киеву, из-за которых страны НАТО рискуют сами столкнуться с нехваткой военного оборудования. Об этом написали обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон.

«Я думаю, теперь все [страны альянса] достаточно обеспокоены», — цитируют журналисты одного из чиновников НАТО. Собеседник решил сохранить анонимность.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган заявил изданию, что альянс не планирует вести конфликты подобного рода, с использованием артиллерии и танковой техники.

«Мы никогда не были готовы к такого рода конфликту», — заключил он.

Детш и Макиннон также отметили, что американские производители оружия обеспокоены тем, что спецоперация закончится раньше, чем будут выполнены производственные заказы. Европейские изготовители вовсе не хотят увеличивать производство.

«По сути, они говорят: „Покажите мне деньги“. Они [производители] боятся, что конфликт закончится, заказы прекратятся, и они окажутся с этими расширенными заводами, которые не имеют заказов, чтобы заполнить их», — цитируют обозреватели экс-начальника отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марка Кансиана.

По мнению авторов статьи, в США и НАТО не видят ясного завершения конфликта РФ и Украины. Западные военные готовятся к длительному периоду перемен.