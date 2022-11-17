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1 час назад

FP: НАТО боится, что потеряет все свое оружие из-за поставок Украине

Ura.Ruиещё 5

Украина стала вызывать опасения у стран Запада. Причиной тому стали постоянные поставки вооружения Киеву, из-за которых страны НАТО рискуют сами столкнуться с нехваткой военного оборудования. Об этом написали обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон.

FP: страны НАТО стали бояться Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, теперь все [страны альянса] достаточно обеспокоены», — цитируют журналисты одного из чиновников НАТО. Собеседник решил сохранить анонимность.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган заявил изданию, что альянс не планирует вести конфликты подобного рода, с использованием артиллерии и танковой техники.

«Мы никогда не были готовы к такого рода конфликту», — заключил он.

Еще одна страна захотела создать ядерное оружие

Детш и Макиннон также отметили, что американские производители оружия обеспокоены тем, что спецоперация закончится раньше, чем будут выполнены производственные заказы. Европейские изготовители вовсе не хотят увеличивать производство.

«По сути, они говорят: „Покажите мне деньги“. Они [производители] боятся, что конфликт закончится, заказы прекратятся, и они окажутся с этими расширенными заводами, которые не имеют заказов, чтобы заполнить их», — цитируют обозреватели экс-начальника отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марка Кансиана.

По мнению авторов статьи, в США и НАТО не видят ясного завершения конфликта РФ и Украины. Западные военные готовятся к длительному периоду перемен.

После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Из-за этого западные государства начали сами сталкиваться с нехваткой военной техники, передает «Царьград».

Армия,НАТО,Пентагон,
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