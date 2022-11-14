Финляндия поддержала подготовку новых санкций против России

Финляндия поддерживает подготовку девятого пакета санкций против России из-за ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Хаависто отметил, что финские власти готовят новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине.