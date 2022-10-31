В России дали совет финнам по поводу оружия Украине

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал попадание предназначенного для Украины оружия в руки преступников в Финляндии.

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Накануне финская полиция заявила, что располагает данными о попадании оружия НАТО в Финляндию. Оружие, отправленное в качестве военной помощи украинским националистам, неведомым образом оказалось на вооружении преступных финских банд.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.