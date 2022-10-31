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31 минуту назад

Пушков дал совет финнам по поводу оружия Украине

Свободная пресса

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал попадание предназначенного для Украины оружия в руки преступников в Финляндии.

В России дали совет финнам по поводу оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

Накануне финская полиция заявила, что располагает данными о попадании оружия НАТО в Финляндию. Оружие, отправленное в качестве военной помощи украинским националистам, неведомым образом оказалось на вооружении преступных финских банд.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Соединенных Штатах потребовали принудить лидера Украины к переговорам.

СМИ: Ядерное оружие разместят у границ России

Политика,Алексей Пушков,НАТО,
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