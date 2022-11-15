NYT: Запад рассматривает Украину как полигон для испытания новейшего оружия

Страны Запада отправляют оружие на Украину и, таким образом, оно проходит испытания в боях как на полигоне. Об этом сказано в материале The New York Times.

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«Мы учимся на Украине как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя», — сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

По словам бывшего президента, ей «стыдно» за то, что граждане Украины за испытания «платят жизнями».

The New York Times отмечает, что на Украине используются новейшие разработки, в том числе ружья против беспилотников EDM4S, автоматизированная система управления войсками Delta и модифицированная система ПВО ФРГ IRIS-T.