Самая известная беженка из КНДР

23 июня один из северокорейских военнослужащих оставил свой пост и перешел границу с Южной Кореей. Этот случай стал четвертой успешной попыткой побега граждан КНДР на юг за последний год. Согласно статистике, ежегодно самую закрытую страну мира покидают от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Пик числа северокорейских беженцев пришелся на начало нулевых годов и был вызван голодом и серьезным экономическим кризисом в КНДР. Чаще всего они сначала пересекают границу с Китаем, а затем отправляются в Южную Корею, где после допроса спецслужб проходят обязательный трехмесячный курс по адаптации к новой жизни.

Одной из самых ярких и известных беглянок из Северной Кореи стала Пак Ёнми. В 2007 году в возрасте 14 лет ей вместе с матерью удалось попасть в КНР, где они оказались в руках торговцев людьми. Благодаря помощи христианских миссионеров им удалось выехать в Монголию, а оттуда отправиться в Южную Корею. Там Ёнми закончила Донггукский университет и занялась правозащитной деятельностью.

Всемирная известность пришла к Пак после того, как она произнесла речь на Всемирном молодежном форуме One Young World в 2014 году в Дублине. Видеозапись ее речи о побеге из КНДР на YouTube посмотрели более 2 миллионов человек. Затем она переехала в Нью-Йорк, где вскоре выпустила автобиографию «Чтобы выжить: путешествие девушки из Северной Кореи к свободе». В США девушка окончила Колумбийский университет и получила диплом по специальности «экономика».

После нескольких лет жизни в Америке Пак Ёнми стала активно критиковать современное американское общество. По ее словам, обучение в университетах США пронизано социалистической пропагандой. Преподаватели заняты промыванием мозгов, заставляя студентов думать, что эта страна расистская и что они являются жертвами системы.

Кроме того, многие эксперты по Северной Корее стали замечать, что Ёнми сознательно приукрашивает ужасы жизни в коммунистической стране. Например, в одном из телешоу она утверждала, что никогда не видела яиц или туалетов в помещениях, хотя известно, что ее семья считалась зажиточной по северокорейским стандартам.

Согласно статистике, многие беженцы из КНДР не могут адаптироваться к жизни в Южной Корее. Треть северокорейцев ощущают дискриминацию со стороны южан и мечтают переехать в другую страну. Нередки случаи, когда беглецы добровольно уходят из жизни, совершают преступления или пытаются вернуться в КНДР.

Как выглядит самая известная северокорейская беженка — смотрите в галерее «Рамблера».