Самая красивая принцесса Европы

Несмотря на то, что власть современных монархов сильно ограничена, представители правящей семьи продолжают выполнять важную роль в управлении государством. Наследники королей готовятся к вступлению на престол с самого рождения. Принцы и принцессы получают самое лучшее образование, знают несколько языков, отлично разбираются в экономике и умеют правильно вести себя на публике.

Будущая королева Испании, принцесса Леонор Астурийская, считается одной из самых ярких представительниц европейских королевских домов. Принцесса владеет английским, французским, китайским, арабским, португальским, а также всеми официальными языками Испании.

Старшая дочь короля Филиппа VI родилась 31 октября 2005 года в Мадриде. После окончания школы Леонор поступила в Объединённый всемирный колледж Атлантики. В 2023 году она приступила к трехлетней военной подготовке, обязательной для будущего монарха.

За это время она прошла подготовку в области военного управления, военно-морского дела и военной авиации. Леонор научилась прыгать с парашютом, управлять как турбовинтовым самолетом, так и реактивным истребителем. Кадры военной подготовки принцессы, опубликованные пресс-службой королевского дворца, разошлись по всему миру.

Хотя Леонор всегда старалась избегать внимания СМИ, папарацци пристально следят за каждым шагом наследницы престола. Благодаря безупречному внешнему виду многие таблоиды называют ее самой красивой принцессой Европы.

Как выглядит будущая королева Испании — смотрите в галерее «Рамблера».