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Самая красивая принцесса Европы

Александр Котлеткин
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Принцесса Леонор в кабине истреьителя на авиабазе Лос-Льянос
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Принцесса Леонор в кабине истреьителя на авиабазе Лос-Льянос 
© Casa de S.M. el Rey/Europa Press/Abaca/Sipa USA/TACC
Принцесса Леонор во время торжественной церемонии во дворце Сан-Эстебан в Мурсии
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Принцесса Леонор во время торжественной церемонии во дворце Сан-Эстебан в Мурсии 
© DIMA/Europa Press/Abaca/Sipa USA/TACC
Принцесса Леонор во время полета на истребителе F-5
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Принцесса Леонор во время полета на истребителе F-5 
© Casa De S.M. El Rey/Zuma/TACC
Принцесса Леонор общается со зрителями во время торжественной церемонии во дворце Сан-Эстебан в Мурсии
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Принцесса Леонор общается со зрителями во время торжественной церемонии во дворце Сан-Эстебан в Мурсии 
© Kiko Asunción/Europa Press/Abaca/Sipa USA/TACC

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Первый прыжок с парашютом принцессы Леонор на авиабазе Алькантарилья
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Первый прыжок с парашютом принцессы Леонор на авиабазе Алькантарилья 
© Casa de S.M. el Rey/Europa Press/Abaca/Sipa USA/TACC
Принцесса Леонор Испанская вместе со своим отцом, королем Фелипе VI после тренировочного полета
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Принцесса Леонор Испанская вместе со своим отцом, королем Фелипе VI после тренировочного полета 
© Casa de S.M. el Rey/EUROPA PRESS/Abaca/Sipa USA/TACC
Принцесса Леонор вместе со своим отцом, королем Фелипе VI во время тренировочного полета
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Принцесса Леонор вместе со своим отцом, королем Фелипе VI во время тренировочного полета 
© Casa de S.M. el Rey/EUROPA PRESS/Abaca/Sipa USA/TACC
Первый прыжок с парашютом принцессы Леонор на авиабазе Алькантарилья
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Первый прыжок с парашютом принцессы Леонор на авиабазе Алькантарилья 
© Casa De S.M. El Rey/Zuma/TACC
Принцесса Леонор c группой курсантов в Главной военно-воздушной и космической академии Испании
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Принцесса Леонор c группой курсантов в Главной военно-воздушной и космической академии Испании 
© Casa De S.M. El Rey/Zuma/TACC

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Принцесса Леонор перед мероприятием в театре Кампоамор
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Принцесса Леонор перед мероприятием в театре Кампоамор 
© Mercedes Menendez/Zuma/TACC
Король Фелипе VI и принцесса Леонор во время церемонии награждения самого образцового города Астурии
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Король Фелипе VI и принцесса Леонор во время церемонии награждения самого образцового города Астурии 
© RaúL Terrel/Zuma/TACC
Принцесса Леонор в автомобиле
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Принцесса Леонор в автомобиле 
© Mike Chicorro/ZUMA/TACC
Принцесса Леонор во время своего путешествия на учебном корабле «Хуан Себастьян Элькано»
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Принцесса Леонор во время своего путешествия на учебном корабле «Хуан Себастьян Элькано» 
© Casa De S.M. El Rey/Zuma/TACC
Принцесса Леонор во время церемонии коронации Фелипе VI
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Принцесса Леонор во время церемонии коронации Фелипе VI 
© Jack Abuin/ZUMA/TACC

Несмотря на то, что власть современных монархов сильно ограничена, представители правящей семьи продолжают выполнять важную роль в управлении государством. Наследники королей готовятся к вступлению на престол с самого рождения. Принцы и принцессы получают самое лучшее образование, знают несколько языков, отлично разбираются в экономике и умеют правильно вести себя на публике.

Будущая королева Испании, принцесса Леонор Астурийская, считается одной из самых ярких представительниц европейских королевских домов. Принцесса владеет английским, французским, китайским, арабским, португальским, а также всеми официальными языками Испании.

Старшая дочь короля Филиппа VI родилась 31 октября 2005 года в Мадриде. После окончания школы Леонор поступила в Объединённый всемирный колледж Атлантики. В 2023 году она приступила к трехлетней военной подготовке, обязательной для будущего монарха.

За это время она прошла подготовку в области военного управления, военно-морского дела и военной авиации. Леонор научилась прыгать с парашютом, управлять как турбовинтовым самолетом, так и реактивным истребителем. Кадры военной подготовки принцессы, опубликованные пресс-службой королевского дворца, разошлись по всему миру.

Хотя Леонор всегда старалась избегать внимания СМИ, папарацци пристально следят за каждым шагом наследницы престола. Благодаря безупречному внешнему виду многие таблоиды называют ее самой красивой принцессой Европы.

Как выглядит будущая королева Испании — смотрите в галерее «Рамблера».