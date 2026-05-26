Звезда бодибилдинга умер в 22 года

Знаменитый блогер-бодибилдер из Бразилии Ганли Габриэль скончался в возрасте 22 лет. Накануне молодой человек попал в одну из больниц Сан-Паулу в состоянии комы.

Как сообщает Lenta.ru, Ганли обнаружили на кухне его квартиры без признаков жизни в субботу, 23 мая. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, не смогли установить причины и обстоятельства гибели спортсмена и классифицировали его смерть как странную. По неподтвержденной информации, у Габриэля мог произойти приступ гипогликемии.

Ганли Габриэль прославился в сети благодаря изнурительным тренировкам в спортзале. За его жизнью следили более 2,5 млн подписчиков.