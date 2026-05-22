Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по общежитию в Старобельске

40 человек пострадали и четверо погибли во время ночной атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По данным главы региона Леонида Пасечника, в момент удара там находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает РБК.

«Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются», — написал Пасечник.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Вручную и с помощью инженерной техники ведется разбор завалов. Повреждения также получили административные здания, магазины и частные дома в Старобельске.