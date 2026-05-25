Тайная свадьба Трампа: кого выбрал наследник президента
Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился на 38-летней модели Беттине Андерсон. Как сообщает журнал People, торжество состоялось в минувшие выходные.
К сожалению для молодоженов, влиятельный отец не смог посетить мероприятие из-за занятости.
Беттина Андерсон является наследницей известного экономиста и филантропа Гарри Лой Андерсона-младшего. Она окончила престижный Колумбийский университет со степенью по истории искусств. Помимо модельной карьеры, Беттина является основательницей и исполнительным директором некоммерческой организации Project Paradise, занимающейся охраной дикой природы.
Ходят слухи, что до знакомства с сыном Дональда Трампа девушка пыталась завязать отношения с Илоном Маском и мечтала иметь от него ребенка. Был ли у них роман — неизвестно, но в итоге Андерсон переключилась на Трампа-младшего. Слухи об их отношениях впервые появились в 2024 году.