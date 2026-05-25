«Не умею себя продавать»: Кристине Орбакайте — 55

Певица Кристина Орбакайте во время выступления, 2021 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте у себя дома, 1978 год 
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Кристина Орбакайте в детстве с мамой, певицей Аллой Пугачевой 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кристина Орбакайте в роли Лены Бессольцевой в фильме «Чучело» (1983) 
© С. Нечаев/РИА Новости

Кристина Орбакайте в детстве с мамой, певицей Аллой Пугачевой 
© Соцсети
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певица Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 1999 год 
© Игорь Михалев/РИА Новости
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков познакомились в 1986 году. 21 мая 1991 года у них родился сын — Никита. В начале 1997 года Владимир и Кристина разошлись, но сохранили дружеские отношения 
© О. Волкова/РИА Новости
Кристина Орбакайте, 1994 год 
© Галина Кмит/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте и актер Марат Башаров во время съемок телесериала «Родственный обмен» (2004) 
© ТАСС
Актер Михаил Боярский и певица Кристина Орбакайте на съемочной площадке новогоднего сказочного фильма режиссера Александра Игудина «Три богатыря», 2013 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Президент России Владимир Путин и певица, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Кристина Орбакайте во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2013 год 
© Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
Певцы Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров на съемках новогодней телевизионной программы «Песня года 2016» 
© Артем Геодакян/ТАСС
Певица Кристина Орбакайте во время выступления, 2019 год 
© РИА Новости

Актеры Гоша Куценко в роли Андрея и Кристина Орбакайте в роли Марины в кадре из фильма режиссера Максима Пежемского «Любовь-морковь-2», 2008 год 
© ТАСС
Кадр из сериала «Тест на беременность-3» (2022) 
© KION
Актеры Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в фильме «Любовь-морковь: Восстание машин» (2023) 
© Газета.Ru
Кристина Орбакайте в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime» (2023) 
© Газета.Ru
Певица Кристина Орбакайте с сыном Дени, 2015 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, певец Никита Пресняков с супругой Аленой (справа налево) на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева. Тот самый концерт», 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Кристина Орбакайте во время съемок 4 сезона народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», 2022 год 
© РИА Новости
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, 2024 год 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в Перу, 2024 год 
© Газета.Ru
Кристина Орбакайте на отдыхе, 2025 год 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Кристина Орбакайте с мужем на отдыхе, 2024 год 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кристина Орбакайте и ее отец Миколас Орбакас 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певица Кристина Орбакайте 
© orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в Москве в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Из-за гастрольного графика родителей свое детство девочка провела с бабушками. Орбакайте училась в английской спецшколе в Москве и еще в раннем возрасте занималась музыкой — играла на фортепиано, пела в хоре.

На телевидении будущая певица впервые появилась в семь лет — Орбакайте исполнила песню «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки». Затем через несколько лет она впервые спела дуэтом вместе с матерью песню «А знаешь, все еще будет». По словам Орбакайте, это была ее идея, перед которой Пугачева не устояла.

Помимо музыки, девочка также занималась танцами и играла в кино. Ее дебютом стала роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова «Чучело».

«Фильм «Чучело» меня, конечно, очень закалил и физически, и морально. Дал такую волшебную таблетку выносливости на всю жизнь», — рассказывала Орбакайте.

По словам артистки, она сама не могла остановиться на какой-то одной профессии. Несмотря на успешную актерскую карьеру, в России Орбакайте больше известна как певица. За ее плечами больше десятка альбомов и множество треков. Среди хитов — песни «Поговорим», «Позови меня» и «Танго втроем», «Без тебя», «Перелетная птица» и т.д.

«Я не умею себя продавать. Но, слава богу, что все получилось так, как получилось, и я уже 17 лет на эстраде. Все начиналось не слишком гладко, я рано столкнулась с критикой, непониманием, недоверием. <...> А потом я быстро поняла, что если бы пошла не на сцену, а, допустим, в визажисты, люди все равно были бы ко мне пристрастны, все равно говорили бы: «Ну поня-а-атно, почему ее взяли!» — отмечала она.

Личная жизнь певицы складывалась не так удачно. Ее первый роман с Владимиром Пресняковым-младшим начался, когда Орбакайте было 16 лет. У пары родился ребенок Никита, однако спустя 11 лет отношений Орбакайте и Пресняков разошлись. Затем в жизни артистки появился чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Несмотря на рождение сына Дени, роман продлился недолго.

Только в 2005 году Орбакайте впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Михаил Земцов, от которого певица родила третьего ребенка — дочь Клавдию.

После начала спецоперации Орбакайте высказалась против боевых действий на Украине, однако затем удалила эту публикацию и больше никак не комментировала происходящее. С 2024 года певица приостановила концертную деятельность в России. В интервью она говорила, что сейчас ей гораздо ближе люди, живущие за пределами РФ.

