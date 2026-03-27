Кумир зумеров возглавил страну в 35 лет

Рэпер Балендра Шах стал премьер-министром Непала. Накануне его Партия национального спасения одержала решительную победу и получила 182 места в 275-местной нижней палате парламента. Сегодня хип-хоп-исполнитель принес официальную присягу и возглавил страну спустя полгода после массовых протестов, которые были названы «Революцией поколения Z».

Массовые выступления в Непале начались в сентябре 2025 года после того, как власти заблокировали все популярные социальные сети. Протесты быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Несмотря на введение комендантского часа и ввод в города вооруженных сил, протестующим удалось прорваться в правительственный квартал и вынудить руководство страны уйти в отставку. Во время «Революции поколения Z» были ранены более 2000 человек, погибли 72 непальца.

Балендра Шах родился 27 апреля 1990 года. По образованию инженер-строитель, он сделал успешную музыкальную карьеру и прославился под псевдонимом Бален. В своих текстах Шах активно критиковал руководство Непала за коррупцию и выступал против социального неравенства. Один из его популярных треков Balidan («Жертва») набрал более 12 миллионов просмотров на YouTube.

В 2022 году музыкант неожиданно выиграл выборы мэра Катманду. Вопреки прогнозам скептиков, на этом посту Шаху удалось решить множество накопившихся проблем, что сделало его одним из самых популярных политиков в Непале.

Как выглядит эпатажный премьер-министр — в галерее «Рамблера».