Триумф «Страсти»: как прошла церемония закрытия 48-го ММКФ

23 апреля в столице завершился 48-й Московский международный кинофестиваль. За восемь дней жюри и зрители увидели более 200 картин из 43 стран, а главный приз — «Золотой Святой Георгий» — отправился в Индию.

Церемония закрытия ММКФ состоялась в Московском театре мюзикла (бывший кинотеатр «Россия»). Гран-при смотра — «Золотого Святого Георгия» — получила картина индийского режиссёра Фазиля Разака «Страсть». Продюсер ленты Разак Ахаммед, чьи слова приводит информационное агентство ТАСС, принимая награду, назвал победу огромным достижением и поблагодарил жюри, зрителей и всех, кто поверил в этот проект.

Приз за лучшую женскую роль достался индийской актрисе Амруте Кришнакумар, сыгравшей в «Страсти». Объявляя победительницу, актриса Дарья Екамасова, чьи слова приводит ТАСС, отметила: большинство представленных на фестивале картин были с сильными женскими персонажами, что говорит о наступлении «женской эры в кино». Выбор был сложным, но улыбка и перевоплощение Амруты покорили сердца жюри, добавила Екамасова.

Лучшим актёром был признан российский исполнитель Сергей Гилёв за роль в фильме «Выготский» режиссёра Антона Бильжо. В жюри подчеркнули, что Гилёв сыграл «настоящую личность», которая, не жалея себя и не обращая внимания на здоровье, смело отстаивала правду и убеждения. Приз за лучшую режиссуру также достался «Выготскому».

В конкурсе «Русские премьеры» награды удостоилась картина Виктора Шамирова «Температура вселенной». Режиссёр назвал награду неожиданной, но прекрасной. Специальный приз жюри получил испанско-румынский фильм «Воздаяние» Даниэля Гусмана. Среди документального кино лучшим признан фильм «Долгий путь домой» режиссера Сюйсуна Чжэна.

Торжественную церемонию закрытия завершил показ фильма «Берлинский герой» режиссёра Вольфганга Беккера. Эта картина стала последней работой немецкого постановщика, скончавшегося в 2024 году.

