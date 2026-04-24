Триумф «Страсти»: как прошла церемония закрытия 48-го ММКФ

Ирина Иванцова
Продюсер фильма «Страсть» Разак Ахаммед, получивший «Серебряного Святого Георгия» за исполнительницу лучшей женской роли актрису Амруту Кришнакумар, и режиссёр «Страсти» Фазиль Разак, получивший «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм.
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Режиссёр Масаки Иноуэ (Япония), актёр и режиссёр Йоргос Кимулис (Греция), актриса Кристина Асмус и режиссёр Хуилин Ан (справа), получившая награду за лучший короткометражный фильм «Нигде — и всё же где-то».
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Церемония закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Гилёв был признан лучшим актёром за главную роль в фильме «Выготский». Получать награду за исполнителя вышел продюсер Егор Одинцов.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Режиссёр Фазиль Разак, получивший «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм «Страсть», на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Председатель жюри основной конкурсной программы, режиссер Прасанна Витанаге (Шри-Ланка) и сценарист Андрей Золотарёв на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссёр Виктор Шамиров получил награду за лучший российский фильм в конкурсной программе «Российские премьеры» за свою картину «Температура Вселенной».
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссёр Сюйсун Чжэн был награждён в номинации «Лучший документальный фильм» за свою картину «Долгий путь домой».
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссёр Павел Иванов был отмечен наградой в номинации «Приз зрительских симпатий» за фильм «Отец». Справа: сценарист Андрей Золотарев
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Серебряная статуэтка Святого Георгия, приз Московского международного кинофестиваля
© MIFF Press Service/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Актёр Дмитрий Дюжев на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Екатерина Климова с сыном Матвеем на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссёр Валерия Гайя Германика (слева) с дочерью Октавией на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Лукерья Ильяшенко на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

23 апреля в столице завершился 48-й Московский международный кинофестиваль. За восемь дней жюри и зрители увидели более 200 картин из 43 стран, а главный приз — «Золотой Святой Георгий» — отправился в Индию.

Церемония закрытия ММКФ состоялась в Московском театре мюзикла (бывший кинотеатр «Россия»). Гран-при смотра — «Золотого Святого Георгия» — получила картина индийского режиссёра Фазиля Разака «Страсть». Продюсер ленты Разак Ахаммед, чьи слова приводит информационное агентство ТАСС, принимая награду, назвал победу огромным достижением и поблагодарил жюри, зрителей и всех, кто поверил в этот проект.

Приз за лучшую женскую роль достался индийской актрисе Амруте Кришнакумар, сыгравшей в «Страсти». Объявляя победительницу, актриса Дарья Екамасова, чьи слова приводит ТАСС, отметила: большинство представленных на фестивале картин были с сильными женскими персонажами, что говорит о наступлении «женской эры в кино». Выбор был сложным, но улыбка и перевоплощение Амруты покорили сердца жюри, добавила Екамасова.

Лучшим актёром был признан российский исполнитель Сергей Гилёв за роль в фильме «Выготский» режиссёра Антона Бильжо. В жюри подчеркнули, что Гилёв сыграл «настоящую личность», которая, не жалея себя и не обращая внимания на здоровье, смело отстаивала правду и убеждения. Приз за лучшую режиссуру также достался «Выготскому».

В конкурсе «Русские премьеры» награды удостоилась картина Виктора Шамирова «Температура вселенной». Режиссёр назвал награду неожиданной, но прекрасной. Специальный приз жюри получил испанско-румынский фильм «Воздаяние» Даниэля Гусмана. Среди документального кино лучшим признан фильм «Долгий путь домой» режиссера Сюйсуна Чжэна.

Торжественную церемонию закрытия завершил показ фильма «Берлинский герой» режиссёра Вольфганга Беккера. Эта картина стала последней работой немецкого постановщика, скончавшегося в 2024 году.

