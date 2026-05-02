От танков на Красной площади до лозунгов за мир: как отмечали Первое мая в СССР

В советскую эпоху Первое мая считалось одним из главных праздников страны. В этот день на Красной площади устраивали грандиозные военные парады, шествия трудящихся, в Москву приезжали многочисленные иностранные делегации, а с трибун у Кремля выступали партийные лидеры. С течением времени смысл праздника все сильнее менялся. Сейчас Первое мая утратило былую важность. Многие воспринимают его как дополнительный выходной, когда можно заняться дачными делами или просто отдохнуть с друзьями на природе. Тем не менее, тысячи людей продолжают выходить на ежегодные шествия, напоминая о важности труда и прав трудящихся.

История праздника берет начало в США, когда в 1886 году в Чикаго началась крупная забастовка рабочих. Выступления были жестоко разогнаны полицией, среди протестующих были убитые и раненые. Через три года в память об этих событиях Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были отмечать ежегодно 1 мая. Год от года первомайское движение набирало силу во всем мире, в том числе и в Российской империи. В 1914 году участие в стачках и демонстрациях приняли до 500 тысяч рабочих, крестьян, солдат и матросов.

После Октябрьской революции Первое мая объявили государственным праздником и стали отмечать с невероятным размахом. Эту памятную дату назвали Днем Интернационала. До 1968 года по брусчатке на Красной площади проходили колонны военной техники, парады физкультурников и марши трудящихся с политическими лозунгами.

В 1970-х праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся. От военных парадов отказались в пользу более массовых гражданских шествий. Одним из официальных лозунгов праздника стал «Мир! Труд! Май!». Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.

В новую эпоху День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда. В 2004 году отменили официальный выходной 2 мая. Несмотря на определенную потерю статуса, Первое мая остается важным днем в общественной жизни страны. Политические партии и профсоюзные организации проводят акции в защиту трудящихся, а власти страны в преддверии праздника награждают отличившихся россиян званием Героя труда.

