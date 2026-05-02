От танков на Красной площади до лозунгов за мир: как отмечали Первое мая в СССР

Александр Котлеткин
Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1919 год
1/25
Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1919 год 
© РИА Новости
Первомайский парад мотомеханизированных частей Красной Армии на Красной площади, 1932 год
2/25
Первомайский парад мотомеханизированных частей Красной Армии на Красной площади, 1932 год 
© РИА Новости
Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади, 1939 год
3/25
Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади, 1939 год 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Первомайская демонстрация трудящихся, 1939 год
4/25
Первомайская демонстрация трудящихся, 1939 год 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости

Народные гуляния на улице Горького (ныне-Тверская) в Москве во время празднования Дня международной солидарности трудящихся, 1939 год
5/25
Народные гуляния на улице Горького (ныне-Тверская) в Москве во время празднования Дня международной солидарности трудящихся, 1939 год 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Советская молодёжь во время демонстрации в День 1 Мая в Москве, 1959 год
6/25
Советская молодёжь во время демонстрации в День 1 Мая в Москве, 1959 год 
© Александр Моклецов/РИА Новости
Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь, 1960 год
7/25
Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь, 1960 год 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год
8/25
Летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год 
© Марк Ганкин/РИА Новости
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве, 1963 год
9/25
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве, 1963 год 
© Давид Шоломович/РИА Новости

Празднование Дня международной солидарности трудящихся в Москве. Выступление участников художественной самодеятельности на Красной площади, 1964 год
10/25
Празднование Дня международной солидарности трудящихся в Москве. Выступление участников художественной самодеятельности на Красной площади, 1964 год 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Ракеты стратегического назначения на военном параде на Красной площади в День международной солидарности трудящихся, 1967 год
11/25
Ракеты стратегического назначения на военном параде на Красной площади в День международной солидарности трудящихся, 1967 год 
© Лев Устинов/РИА Новости
Парад физкультурников в Международный День солидарности трудящихся на Красной площади, 1969 год
12/25
Парад физкультурников в Международный День солидарности трудящихся на Красной площади, 1969 год 
© Иван Денисенко/РИА Новости
Празднование 1 Мая на Красной площади в Москве. Участники первомайской демонстрации трудящихся, 1972 год
13/25
Празднование 1 Мая на Красной площади в Москве. Участники первомайской демонстрации трудящихся, 1972 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Празднование 1 мая 1972 года. Праздничная иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат), 1972 год
14/25
Празднование 1 мая 1972 года. Праздничная иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат), 1972 год 
© Денисенко/РИА Новости

Парад физкультурников на Красной площади, 1973 год
15/25
Парад физкультурников на Красной площади, 1973 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. Маршал Советского Союза, министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов на трибуне Мавзолея В. И. Ленина, 1974 год
16/25
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. Маршал Советского Союза, министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов на трибуне Мавзолея В. И. Ленина, 1974 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Парад физкультурников 1 мая 1977 года на Красной площади в Москве
17/25
Парад физкультурников 1 мая 1977 года на Красной площади в Москве 
© Борис Елин/РИА Новости
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве, 1980 год
18/25
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве, 1980 год 
© Владимир Акимов/РИА Новости
Демонстрация 1 мая. Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади, 1981 год
19/25
Демонстрация 1 мая. Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади, 1981 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Демонстрация 1 мая. Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади, 1983 год
20/25
Демонстрация 1 мая. Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади, 1983 год 
© Вячеслав Рунов/РИА Новости
Выступление участников художественной самодеятельности. Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1986 год
21/25
Выступление участников художественной самодеятельности. Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1986 год 
© Паладин Леонид/РИА Новости
Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1986 год
22/25
Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1986 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1990 год
23/25
Праздничная демонстрация на Красной площади. День международной солидарности трудящихся, 1990 год 
© Федосеев/РИА Новости
Первомайская демонстрация и митинг сторонников движения "Трудовая Россия" и "Трудовая Москва". Участники митинга на Красной площади, 1992 год
24/25
Первомайская демонстрация и митинг сторонников движения "Трудовая Россия" и "Трудовая Москва". Участники митинга на Красной площади, 1992 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Шествие "Май! Труд крут" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, 2024 год
25/25
Шествие "Май! Труд крут" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, 2024 год 
© Михаил Синицын/TACC

В советскую эпоху Первое мая считалось одним из главных праздников страны. В этот день на Красной площади устраивали грандиозные военные парады, шествия трудящихся, в Москву приезжали многочисленные иностранные делегации, а с трибун у Кремля выступали партийные лидеры. С течением времени смысл праздника все сильнее менялся. Сейчас Первое мая утратило былую важность. Многие воспринимают его как дополнительный выходной, когда можно заняться дачными делами или просто отдохнуть с друзьями на природе. Тем не менее, тысячи людей продолжают выходить на ежегодные шествия, напоминая о важности труда и прав трудящихся.

История праздника берет начало в США, когда в 1886 году в Чикаго началась крупная забастовка рабочих. Выступления были жестоко разогнаны полицией, среди протестующих были убитые и раненые. Через три года в память об этих событиях Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были отмечать ежегодно 1 мая. Год от года первомайское движение набирало силу во всем мире, в том числе и в Российской империи. В 1914 году участие в стачках и демонстрациях приняли до 500 тысяч рабочих, крестьян, солдат и матросов.

После Октябрьской революции Первое мая объявили государственным праздником и стали отмечать с невероятным размахом. Эту памятную дату назвали Днем Интернационала. До 1968 года по брусчатке на Красной площади проходили колонны военной техники, парады физкультурников и марши трудящихся с политическими лозунгами.

В 1970-х праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся. От военных парадов отказались в пользу более массовых гражданских шествий. Одним из официальных лозунгов праздника стал «Мир! Труд! Май!». Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.

В новую эпоху День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда. В 2004 году отменили официальный выходной 2 мая. Несмотря на определенную потерю статуса, Первое мая остается важным днем в общественной жизни страны. Политические партии и профсоюзные организации проводят акции в защиту трудящихся, а власти страны в преддверии праздника награждают отличившихся россиян званием Героя труда.

