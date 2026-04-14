США, BLM и возвращение в Россию: как сейчас выглядит дочь Урганта

Дочь Ивана Урганта Эрика Куталия уже не раз шокировала общественность эксцентричными снимками. На этот раз блогерша выложила откровенное фото в сеть с винтажной сумкой Supermodel Tote бренда Chanel, прикрывая ею тело. За один день публикация набрала более 3500 лайков и множество восхищенных комментариев.

Эрика родилась 18 августа 2000 года в Санкт-Петербурге в семье бизнесмена Теймураза Куталия и Натальи Кикнадзе. После развода родителей она осталась жить с матерью, которая вскоре снова обрела семейное счастье с телеведущим Иваном Ургантом.

Уже в подростковом возрасте известные бренды стали приглашать Эрику на фотосессии. Мир искусства затянул девушку и в 2015 году она отправилась в Лондон, чтобы изучать живопись. Затем она поступила на факультет современного искусства в нью-йоркской школе дизайна Parsons, где оттачивала мастерство фотографии.

В 2025 году Эрика приняла решение вернуться в Россию. За океаном она оставила несколько неудачных отношений и участие в протестах движения Black Lives Matter. По словам Куталии, главной причиной переезда стало желание творить.

