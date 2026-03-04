США грозит крупная экологическая катастрофа

Уровень воды в Большом Соленом озере, которое находится в северо-западной части штата Юта, достиг исторически низкой отметки. Шестой по величине водоем в США теряет воду на протяжении нескольких лет. Американские ученые бьют тревогу, так как уже в ближайшем будущем озеро может повторить судьбу Аральского моря.

Согласно наблюдениям экологов, на данный момент наполняемость Большого Соленого озера составляет лишь 36% от нормы. Под соляной коркой, покрывающей дно водоема, находится ряд опасных для человека веществ, таких как медь, сера, фосфор, хлор, свинец, уран, кобальт и даже мышьяк. При попадании в воздух они могут вызывать у человека множество опасных болезней и серьезно снижать продолжительность жизни. Уже сейчас ученые регистрируют до 8 тысяч преждевременных смертей в год из-за воздействия ядовитой пыли Большого Соленого озера.

«У нас есть эта потенциальная экологическая ядерная бомба, которая взорвется, если мы не предпримем каких-то довольно решительных действий», — высказывался о ситуации член Палаты представителей штата Юта Джоэл Ферри, у которого есть ранчо на северном берегу озера.

