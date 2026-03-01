$77.2791.3

Деньги решают все: как сидят в Таиланде

Александр Котлеткин
Таиланд считается одной из самых излюбленных стран у российских туристов. В 2025 году 1,8 млн наших соотечественников отправились отдыхать на пляжи королевства. Расслабленная атмосфера и насыщенная ночная жизнь приводят к тому, что гости этой азиатской страны все чаще оказываются под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Согласно статистике, на данный момент в тюрьмах Таиланда отбывают наказание свыше 300 тысяч человек. Среди них около 10 тысяч заключенных — иностранцы. Королевство стабильно входит в топ-10 стран по численности тюремного населения. Пенитенциарная система из года в год сталкивается с проблемой переполненности тюрем. В условиях влажного и жаркого климата пребывание за решеткой становится настоящим испытанием даже для физически здоровых людей. В подобных местах царит жуткая антисанитария, бегают огромные крысы и тараканы. Кормят сидельцев обычно рисом и овощами.

Помимо стандартных тюрем в стране также существуют более современные центры содержания заключенных. В них гораздо чище, арестанты могут играть в настольные игры и выходить на прогулку.

Заметно облегчить пребывание в тайской тюрьме может наличие у постояльца денег. Персонал без каких-либо стеснений предлагает арестантам за плату дополнительные услуги, такие как доступ в интернет, сигареты, фрукты и даже доставка еды. В ряде случаев от срока можно даже откупиться.

Как и во всем мире, правительство страны активно пропагандирует занятия спортом среди заключенных, предлагает возможности для досрочного освобождения, отправляет на общественные работы и организует культурные мероприятия.

Как сидят в Таиланде — смотрите в галерее «Рамблера».