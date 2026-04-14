«Штучное произведение Бога»: 75 лет со дня рождения Петра Мамонова

Актер и музыкант Петр Мамонов в фильме «Игла» (1988)
© Казахфильм
Артист Петр Мамонов в роли Лысого в спектакле-притче «Лысый брюнет». 1991 год
© Михаил Строков/ТАСС
Актер и музыкант Петр Мамонов во время открытия выставки фоторепортера немецкого журнала «Штерн» Ганса-Юргена Буркарда в Московском фотоцентре на Гоголевском бульваре, 1993 год
© ТАСС
Актер и музыкант Петр Мамонов в фильме «Чай» (2016)
© Кинокомпания «Такт»

Актер и музыкант Петр Мамонов в фильме «Фиксаж» (2021). Фильм стал последней актерской работой Петра Мамонова
© Олег Лазарев
Актер и музыкант Петр Мамонов во время выступления
© Vladimir Zaytsev/Global Look Press
Актеры Олег Янковский (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина «Царь», 2008 год
© Александра Морозова/РИА Новости
Актер Петр Мамонов (Иван Грозный) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина «Царь», 2008 год
© Александра Морозова/РИА Новости
Актер Петр Мамонов на съемочной площадке фильма режиссера Павла Лунгина «Царь» на территории Александровского монастыря в Суздале, 2008 год
© Владимир Смирнов/ТАСС

Актер, музыкант Петр Мамонов и председатель жюри 31-го Московского Международного кинофестиваля режиссер Павел Лунгин (слева направо), 2009 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер и музыкант Петр Мамонов в фильме «Остров» (2006)
© Телеканал «Россия», Студия Павла Лунгина
Президент международного фестиваля православного кино и телепрограмм «Радонеж» Евгений Никифоров, актер Петр Мамонов, режиссер Павел Лунгин и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (слева направо) во время церемонии вручения наград создателям фильма «Остров», Москва, 2006 год
© Александр Саверкин/ТАСС
Лауреат премии «Золотой Орел» Петр Мамонов (лучшая мужская роль) и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии на киностудии «Мосфильм» в Москве, 2007 год
© Александр Куров/ТАСС
Актер, музыкант Петр Мамонов и его супруга Ирина, 1991 год
© Александр Гращенков/РИА Новости

Актер и музыкант Петр Мамонов Петр Мамонов во время съемок в фильме «Такси-блюз», 1990 год
© Александр Гращенков/РИА Новости
Актер и музыкант Петр Мамонов во время выступления с программой «Давненько мы еще раз тебя не видели! Творческий вечер: 26 лет на сцене» в Театре Эстрады в Москве, 2010 год
© Илья Питалев/РИА Новости
Российский музыкант и актер Петр Мамонов представляет новую программу «Совсем Недавно, И Опять!» в московском клубе «16 тонн», Москва, 2010 год
© Георгий Куролесин/РИА Новости
Лидер группы «Звуки МУ» Петр Мамонов во время выступления, 1988 год
© Э. Басилий/РИА Новости
Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре «Ударник», Москва, 2012 год
© РИА Новости

Рок-музыкант и актер Петр Мамонов, 2017 год
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Актер и музыкант Петр Мамонов во время пресс-конференции, посвященной выходу музыкального спектакля «Дед Петр и зайцы», Москва, 2012 год
© Владимир Песня/РИА Новости
Музыкант и артист Петр Мамонов во время выступления в клубе «Дума», Москва, 2006 год
© Григорий Сысоев/ТАСС
Актер Петр Мамонов во время выступления на творческом вечере в рамках проекта «Городские легенды» в ресторане «Царь», Санкт-Петербург, 2014 год
© Денис Вышинский/ТАСС

Сценарист фильма и актер Иван Охлобыстин и актер Петр Мамонов (слева направо) на съемочной площадке фильма «Иерей-Сан», Москва, 2014 год
© Киностудия «Ортодокс»/ТАСС
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря в Москве, 2021 год
© Александр Щербак/ТАСС
Верея. Свечи и портрет на могиле актера и музыканта Петра Мамонова, Московская область, 2021 год
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве в семье инженера и переводчицы. Его детство прошло в доме в Большом Каретном переулке, где взрослел Владимир Высоцкий. Творческие способности в Мамонове проявлялись уже тогда — его дважды отчисляли из школы за то, что он «устраивал цирк».

Довольно рано Мамонов увлекся и музыкой, в том числе зарубежной. Однако в отличие от своих сверстников, которые слушали The Beatles, он интересовался американскими блюзовыми и джазовым артистами.

После окончания школы Петр Мамонов учился в полиграфическом техникуме, потом поступил в Московский полиграфический институт, но не окончил его. В это время он также отстранился от музыки. За 10 лет сменил множество разных профессий: от кочегара в котельной до заведующим отделом писем в журнале «Пионер». Его коллега, журналист Андрей Максимов рассказывал, что Мамонов писал статьи о тимуровцах и пионерских слетах, зарабатывал — и тут же все прогуливал.

В 1980-м он вернулся к творчеству и начал активно писать стихи, сочинив за год более 70 песен. В 1981-м — снова занялся музыкой и репетировал вместе со своим младшим единоутробным братом Алексеем Бортничуком. Дуэт с рабочим названием «Братья по матери» даже записал несколько альбомов. Впоследствии коллектив начал расширяться: к нему присоединились клавишник Павел Хотин, скрипач Артем Троицкий, друг Мамонова Александр Липницкий, освоивший бас-гитару, и барабанщик Сергей Бугаев. В 1983 году группа, сменившая несколько разных названий, наконец получила окончательно — «Звуки Му».

Коллектив начал активно гастролировать, однако свой первый дебютный альбом записал только в 1988-м. После него группу ждали европейский и американский туры, а уже во второй половине 1989 года «Звуки Му» стали одной из самых популярных групп в СССР. Несмотря на это, Мамонов объявил о распаде. Однако впоследствии группа собралась снова, но уже в другом составе.

Помимо музыкальной карьеры, артист активно развивал и актерскую — он играл в театре и снимался в кино. Среди самых примечательных его ролей — партии в фильмах «Остров», «Игла» и «Царь».

«Петя Мамонов — абсолютно культовая личность. Он не просто певец, актер и невероятный просветитель. Такие люди — штучное произведение Бога. Он был человеком-вселенной. Обладал невероятной актерской интуицией. Его группа «Звуки Му» перевернула не только само понимание русского рока, но и сознание поклонников. В его тексты надо было вслушиваться. Он так разговаривал с миром», — отмечал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Мамонов умер в 2021 году от осложнений после коронавируса. Вплоть до своей смерти он продолжал заниматься творчеством: издавал сборники стихотворений, играл в театре и появлялся на экране.

Жизнь и карьера Петра Мамонова — в галерее «Газеты.Ru».