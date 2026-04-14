«Штучное произведение Бога»: 75 лет со дня рождения Петра Мамонова

Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве в семье инженера и переводчицы. Его детство прошло в доме в Большом Каретном переулке, где взрослел Владимир Высоцкий. Творческие способности в Мамонове проявлялись уже тогда — его дважды отчисляли из школы за то, что он «устраивал цирк».

Довольно рано Мамонов увлекся и музыкой, в том числе зарубежной. Однако в отличие от своих сверстников, которые слушали The Beatles, он интересовался американскими блюзовыми и джазовым артистами.

После окончания школы Петр Мамонов учился в полиграфическом техникуме, потом поступил в Московский полиграфический институт, но не окончил его. В это время он также отстранился от музыки. За 10 лет сменил множество разных профессий: от кочегара в котельной до заведующим отделом писем в журнале «Пионер». Его коллега, журналист Андрей Максимов рассказывал, что Мамонов писал статьи о тимуровцах и пионерских слетах, зарабатывал — и тут же все прогуливал.

В 1980-м он вернулся к творчеству и начал активно писать стихи, сочинив за год более 70 песен. В 1981-м — снова занялся музыкой и репетировал вместе со своим младшим единоутробным братом Алексеем Бортничуком. Дуэт с рабочим названием «Братья по матери» даже записал несколько альбомов. Впоследствии коллектив начал расширяться: к нему присоединились клавишник Павел Хотин, скрипач Артем Троицкий, друг Мамонова Александр Липницкий, освоивший бас-гитару, и барабанщик Сергей Бугаев. В 1983 году группа, сменившая несколько разных названий, наконец получила окончательно — «Звуки Му».

Коллектив начал активно гастролировать, однако свой первый дебютный альбом записал только в 1988-м. После него группу ждали европейский и американский туры, а уже во второй половине 1989 года «Звуки Му» стали одной из самых популярных групп в СССР. Несмотря на это, Мамонов объявил о распаде. Однако впоследствии группа собралась снова, но уже в другом составе.

Помимо музыкальной карьеры, артист активно развивал и актерскую — он играл в театре и снимался в кино. Среди самых примечательных его ролей — партии в фильмах «Остров», «Игла» и «Царь».

«Петя Мамонов — абсолютно культовая личность. Он не просто певец, актер и невероятный просветитель. Такие люди — штучное произведение Бога. Он был человеком-вселенной. Обладал невероятной актерской интуицией. Его группа «Звуки Му» перевернула не только само понимание русского рока, но и сознание поклонников. В его тексты надо было вслушиваться. Он так разговаривал с миром», — отмечал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Мамонов умер в 2021 году от осложнений после коронавируса. Вплоть до своей смерти он продолжал заниматься творчеством: издавал сборники стихотворений, играл в театре и появлялся на экране.

