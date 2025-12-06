Как сейчас выглядит Док из «Назад в будущее»

Американская научно-фантастическая трилогия о путешествиях во времени «Назад в будущее» была невероятно популярной не только во всем мире, но и в России. Первый фильм о приключениях доктора Эмметта Брауна и старшеклассника Марти Макфлая вышел в 1985 году. И хотя картина никогда не выходила в прокат в советских кинотеатрах, насладиться творением Роберта Земекиса внутри железного занавеса помогли «пираты». Первое время «Назад в будущее» показывали только в подпольных видеосалонах, на небольших экранах бытовых телевизоров. Ужасное качество пленки и любительский перевод не помешали трилогии стать культовой для поколения 90-х.

Одним из самых ярких персонажей фильма был доктор Эмметт Браун, роль которого исполнил американский актер Кристофер Ллойд. Ллойд родился 22 октября 1938 года в Стамфорде (Коннектикут, США) в семье юриста Сэмюэла Ллойда и певицы Рут Ллойд, и был младшим из семи детей. После окончания школы юный Кристофер решил связать свою судьбу с театром и начал посещать актерские курсы Сэнфорда Майснера. Первое время он подрабатывал подмастерьем в летних театрах и играл небольшие роли у малоизвестных драматургов. Лишь в 1969 году ему удалось выступить на Бродвее в короткоживущем мюзикле Red, White and Maddox.

Карьера Ллойда полностью изменилась в 1975 году после выхода на экраны фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, где он сыграл буйного пациента с проблемным поведением Макса Тэбера. После успеха картины Кристофер переехал в Лос-Анджелес и полностью сосредоточился на работе в кино. Помимо «Назад в будущее» он снимался в таких известных фильмах, как «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Мой любимый марсианин». Несмотря на то, что знаменитому актеру уже 87 лет, Ллойд продолжает радовать поклонников новыми картинами. Героев Кристофера можно увидеть в комедийном боевике «Никто», в популярных сериалах «Мандалорец» и «Уэнздей».

Как сейчас выглядит культовый актер 80-х и 90-х Кристофер Ллойд — в галерее «Рамблера».