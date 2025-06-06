Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером рассказал о глубинных причинах конфликта президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском, а также оценил перспективы данного противостояния.

В четверг, 5 июня, Трамп и Маск за несколько часов основательно рассорились друг с другом в социальных сетях.

Полагаю, конфликт Трампа и Маска перерастет в полноценное политическое противостояние между ними. Это уже системный конфликт. При этом отчасти он связан с некой неадекватностью лично Илона Маска. Конфликта можно было бы избежать, если бы не скандальное поведение бизнесмена, который не отличается выдержкой и эмоциональной устойчивостью. Если говорить о глубинных причинах данной конфронтации, нужно отметить, что созданная ранее Трампом коалиция была очень «жидкой». Она включала в себя совершенно разных людей с разными ценностными ориентациями. Самое очевидное – это противостояние технолибертарианцев во главе с Маском и протекционистов, таких как [старший советник президента США по торговле и производству] Питер Наварро или [глава аппарата Белого дома] Стивен Миллер. Кроме того, к разладу Маска и Трампа привело их разное отношение к Китаю. Судя по всему, Маск хотел определенного сближения с Пекином, а в случае с Трампом, как мы видим, ничего подобного нет. Это важный момент. Так важно отметить, что Маск надеялся продолжить свое участие в перестройке американского госаппарата во главе Департамента эффективности правительства США (DOGE), но этого не произошло. Вообще с первого дня сотрудничества Трампа и Маска многие эксперты отмечали, что им не ужиться вместе, что они рано или поздно разойдутся. Однако того, что их разрыв будет настолько скандальным, никто не предполагал. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Дальнейшее противостояние Трампа и Маска во многом будет зависеть от того, чью сторону в нем займут другие американские «техноолигархи», подчеркнул эксперт.

«Будет важна позиция таких людей как, например, [миллиардер и сооснователь PayPal] Питер Тиль или [основатель интернет-магазина Amazon] Джеф Безос. Посмотрим, кого они поддержат. Если они присоединятся к Маску, то в США может разразиться серьезный политический кризис. Но один Маск «в поле не воин». Маловероятно, что он станет каким-то спикером от Демпартии. Это трудно себе представить. Вместе с тем расколоть республиканский электорат ему тоже не удастся, ведь многие его представители настроены против Маска», - отметил специалист.

Ранее Маск поддержал в соцсетях идею объявить импичмент Трампу и заменить его нынешним вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Маск делает ставку на Вэнса, но тот явно сохранит политическую лояльность Трампу. Для Вэнса это гарантия политического выживания. Маловероятно, что он займет сторону бизнесмена», - прокомментировал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Маск добиваться импичмента Трампа, Межуев отметил, что отстранение президента США от обязанностей до 2026 года, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс, маловероятно.

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«Заявление Маска о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна [документах миллиардера Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми] – это выход за пределы. Но если выяснится, что Трамп действительно пользовался услугами представителей секс-индустрии и имел дело с несовершеннолетними, то, конечно, это может стать основанием для импичмента. Если делу будет дан ход, то этим могут воспользоваться демократы. Но как это будет доказано? Под присягой Трамп ничего не подтвердит. Поэтому все это еще нужно будет доказать… Полагаю, до промежуточных выборов импичмента Трампа не будет, поскольку сейчас американский парламент не находится под контролем демократов», - заключил эксперт.

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния с миллиардером Илоном Маском, при котором союзникам политика и бизнесмена придется «выбирать сторону». Об этом ранее сообщила газета The New York Times.