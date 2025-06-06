Маск и Трамп сошлись в "смертельном клинче" в соцсетях

Два еще недавно неразлучных на публике приятеля, президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск в четверг за несколько часов основательно рассорились друг с другом, вступив в "смертельный клинч" в социальных сетях.

От похвал и комплиментов к словесной войне

Маск призвал к импичменту Дональда Трампа и высмеял его связи с осужденным сексуальным преступником, покойным Джеффри Эпштейном, в то время как президент США пригрозил отменить федеральные контракты и налоговые субсидии для компаний Маска. Ухудшение их некогда близких отношений до ожесточенной словесной битвы действительно произошло в течение нескольких часов четверга, в течение которых президент США и самый богатый человек в мире, поразив мировых политиков, СМИ, общественность, обменялись не просто "дежурными", а глубоко личными оскорблениями по важным и незначительным вопросам. Маск, выделивший тогда еще республиканскому кандидату около 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию, произвел несколько "выстрелов" в Трампа. Все началось с того, что во вторник он стер в порошок законопроект о расходах президента, который назвал "отвратительной мерзостью". В четверг пара друзей отбросила "моральные препоны", устроив настоящий бой в социальных сетях.

Хозяин Белого дома заявил, что во многом помогал миллиардеру, однако теперь "разочарован в нем". В ответ Маск прямо написал, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, а демократы контролировали бы палату представителей, закончив сообщение словами: "Какая неблагодарность!". Ответ президента США не заставил себя ждать. Он предложил прекратить выделять государственные субсидии и контракты Илону Маску, что привело к существенному падению акций компаний миллиардера на фондовых рынках.

Выяснений отношений продолжилось на людях. Выступая в Овальном кабинете, в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц с недоумением смотрел на него, Трамп высмеял недавний синяк под глазом Маска и спросил у журналистов, знают ли они, почему он его не скрыл. После неловкой тишины в помещении ответил. "Вы видели человека, который был очень счастлив, когда стоял за Овальным столом. Даже с синяком под глазом. Я спросил, хочешь немного макияжа? Он сказал: "Нет, я так не думаю". И это интересно", - сказал Трамп. "У нас с Илоном были отличные отношения. Я не знаю, будем ли мы делать это снова", - добавил он.

"Он сошел с ума" или деньги любят тишину

Отметим, что в четверг, по данным Bloomberg, Маск из-за перепалки с президентом лишился 34 миллиардов долларов из своего состояния, которое теперь составляет 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список мировых богачей. Трамп разразился тирадой в своей сети Truth Social в адрес Илона Маска, заявив, что его бывший ближайший советник "просто сошел с ума". В отдельном посте американский президент добавил: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, это расторгнуть правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что этого не сделал Байден!". Инвесторы тут же начали сбрасывать акции Tesla Маска, полагая, что президент США обрушит свой гнев на автомобильную компанию миллиардера. Акции производителя электромобилей упали более чем на 14 процентов за несколько часов. Tesla уже столкнулась с большими проблемами, потому что многие покупатели, особенно с более либеральным складом ума, были шокированы работой Маска на Трампа. Теперь он рискует подвергнуться воздействию со стороны государства.

После того, как Трамп пригрозил сократить государственные контракты, предоставленные ракетной компании Маска SpaceX и его спутниковым интернет-сервисам Starlink, Маск ответил, что SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon". Неясно, насколько серьезной была угроза со стороны Маска. Но капсула, разработанная с помощью государственных контрактов, является важной частью поддержания работы космической станции. НАСА также в значительной степени полагается на SpaceX в других программах, включая запуск научных миссий и, в конце этого десятилетия, возвращение астронавтов на поверхность Луны. Российские "Союзы" в настоящее время являются единственным другим средством доставки экипажей на космическую станцию.

Маск поддержал импичмент Трампу

Но утром "были только цветочки". Настоящая битва началась в разгар дня, когда Маск выступил с сенсационными откровениями. Он поддержал предложение в соцсети начать импичмент президента на том основании, что тот, дескать, участвовал в оргиях опального финансиста и педофила Эпштейна. Маск сказал в эфире X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), что причина, по которой администрация Трампа не обнародовала файлы на Эпштейна, заключается в том, что они связаны с президентом. Позже он процитировал пост, призывающий к отставке Трампа, и сказал, что тарифы американского лидера вызовут рецессию. "Пришло время сбросить действительно ядерную бомбу: Дональд Трамп находится в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня!" - написал Маск. Некоторые громкие голоса в движении Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) утверждают, что самоубийство Эпштейна было инсценировано влиятельными фигурами, в том числе видными демократами, которые опасались, что тот раскроет их причастность к торговле людьми. Руководители ФБР, назначенные Трампом, отвергли такие домыслы, заявив, что нет никаких доказательств, подтверждающих эту версию. "Я не против того, чтобы Илон выступил против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад", - написал Трамп. Демократы радостно потирали руки, наблюдая за битвой двух достаточно жестких по натуре мужчин, и поддержав предложение миллиардера. При этом Маск проигнорировал свои собственные связи с Эпштейном. В 2014 году, как и Трамп, Маск был сфотографирован на вечеринке с Гислейн Максвелл, бывшей девушкой Эпштейна, которая была осуждена в 2021 году по обвинению в том, что она помогала финансисту в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Битва с большими ставками

Стоит подчеркнуть, что нет никаких доказательств того, что связь Трампа с Эпштейном была связана с гнусной деятельностью со стороны педофила. Но готовность Маска вернуть эту историю в общенациональную плоскость, донести ее до своих 220 миллионов подписчиков, вызовет реальное беспокойство в мире Трампа, отмечает The Hill. Настойчивость Маска в отдельном посте о том, что Трамп проиграл бы прошлогодние выборы тогдашнему вице-президенту Камале Харрис, если бы не его помощь, также приведет Трампа в ярость. То же самое можно сказать и о его онлайн-опросе о том, следует ли формировать новую партию, которую, по словам Маска, потенциально могут поддержать до 80 процентов американских избирателей, многие из которых отвернутся от республиканского президента.

Однако к вечеру четверга уже появились некоторые признаки того, что дружественные Трампу медийные фигуры отвернулись от самого бизнесмена. Впечатляющая ссора Маска с Трампом может заставить некоторых республиканцев в конгрессе с большей готовностью выразить свое раздражение Маском, вплоть до принятия законодательно оформленных решений. Это раздражение накапливалось в течение нескольких месяцев. Но это еще не вся история. Маск исключительно популярен и даже весьма почитаем многими из тех, кого можно условно назвать правыми в интернете. Эти молодые, в подавляющем большинстве мужчины, глубоко уважают Маска не только за его бизнес-достижения, но и за его смелую риторику, которая идет вразрез с официальным мейнстримом. Маск может нанести урон рейтингу Трампу среди тех избирателей, которые ранее поддерживали президента. Свидетельства этому уже есть. Популярный правый блоггер Ян Майлз Чонг, у которого 1,2 миллиона подписчиков на социальной платформе Маска X, написал, что его "деньги в ставке на Илона" в битве между Маском и Трампом.

В целом это была причудливая драма, которая подчеркнула, в какой степени отношения Трампа и Маска были отношениями взаимного удобства, несмотря на то что Белый дом в течение нескольких месяцев утверждал, что они просто связаны идеологически, пишет Guardian. Правая писательница Эшли Сент-Клер, которая родила Маску 14-го ребенка и подала на него в суд на алименты написала, обращаясь к Трампу: "Дайте мне знать, если вам нужен какой-либо совет по расставанию".

Ссора Трампа и Маска вспыхнула так же интенсивно и внезапно, как начались их "партнерские отношения". Публичная вражда возникла после замечательного партнерства, которое продлилось дольше, чем предсказывали многие демократы на Капитолийском холме и в орбите Трампа. Теперь самый влиятельный политик в США и самый богатый человек в мире ступили на тропу войны. И нельзя предсказать, чего ждать от двух крайне эмоциональных мужчин дальше. В любом случае начинается битва с большими ставками.