СМИ: Белый дом готовится к возможной «затяжной войне» с Маском

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния с американским миллиардером Илоном Маском, при котором союзникам политика и бизнесмена придется «выбирать сторону». Об этом пишет газета The New York Times.

Ранее Дональд Трамп публично поссорился с предпринимателем Илоном Маском из-за программного законопроекта президента под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США. В ответ Трамп заявил, что для экономии денег стоит перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска. После чего бизнесмен отметил, что имя президента фигурировало в скандальном «списке Эпштейна».

По данным газета, публичный скандал между президентом и бизнесменом вызвал шок в окружении Маска. Некоторые из его сторонников считают, что миллиардер сможет сохранить и даже расширить свое влияние, несмотря на противостояние с Трампом.

Однако ряд деловых партнеров миллиардера уверен, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт, который «может иметь неприятные последствия и для него, и для мира «технологических правых»».

В свою очередь источники издания в окружении президента США отметили, что в Белом доме «готовятся к возможной затяжной войне против Маска, в которой союзники обоих лидеров в сфере технологий и политики будут вынуждены выбирать сторону».

«Это досадный эпизод для Илона, который недоволен законопроектом One Big Beautiful Bill, потому что он не включает в себя ту политику, которую он хотел», - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

При этом ведущий Newsmax Карл Хигби уже публично опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. По версии следствия, Эпштейн доставлял несовершеннолетних девушек и молодых женщин на остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации со стороны влиятельных людей. В 2019 году он покончил с собой в тюрьме.