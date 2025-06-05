Маск поддержал идею импичмента Трампу

Американский предприниматель Илон Маск репостнул в соцсетях заявление о том, что американскому лидеру Дональду Трампу нужно объявить импичмент, а вице-президнта Джей Ди Вэнса необходимо поставить на его место.

Маск после слов Трампа об отмене субсидий и контрактов сообщил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.

Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.

После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.

Маск сделал шокирующее заявление о Трампе

Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.

Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена Илона Маска.

Он также назвал его сумасшедшим и заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.

Маск, в свою очередь, сообщил, что Трамп фигурирует в списках американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

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