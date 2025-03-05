Нацист, вор и лжец: кадры протестов против Маска

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Карикатура на Илона Маска на параде Rose Monday в Дюссельдорфе
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Карикатура на Илона Маска на параде Rose Monday в Дюссельдорфе 
© EPA/TACC
Надпись на плакате: "Марионетка Путина!"
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Надпись на плакате: "Марионетка Путина!" 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Никто не голосовал за Маска!"
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Надпись на плакате: "Никто не голосовал за Маска!" 
© Zuma/TACC
Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla
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Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla 
© EPA/TACC

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Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla
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Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla 
© EPA/TACC
Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla
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Во время акции против советника президента США Дональда Трампа Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), у шоу-рума Tesla 
© EPA/TACC
Во время протеста проукраинских активистов и сторонников защиты прав иммигрантов против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Во время протеста проукраинских активистов и сторонников защиты прав иммигрантов против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Маск - вор!"
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Надпись на плакате: "Маск - вор!" 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Бойкот Tesla!"
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Надпись на плакате: "Бойкот Tesla!" 
© Zuma/TACC

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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Маск - вор и садист!"
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Надпись на плакате: "Маск - вор и садист!" 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Не покупайте Tesla!"
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Надпись на плакате: "Не покупайте Tesla!" 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Маск пахнет фашизмом!"
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Надпись на плакате: "Маск пахнет фашизмом!" 
© Zuma/TACC

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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Депортировать Маска!"
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Надпись на плакате: "Депортировать Маска!" 
© Zuma/TACC
Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска
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Протесты против политики Дональда Трампа и действий главы агентства DOGE Илона Маска 
© Zuma/TACC
Надпись на плакате: "Илона Маск возвращайся в Африку!"
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Надпись на плакате: "Илона Маск возвращайся в Африку!" 
© Zuma/TACC

Еще недавно Илон Маск был одним из самых популярных бизнесменов Америки. Согласно опросам, в 2020 году он регулярно входил в число самых уважаемых предпринимателей страны, а его рейтинг одобрения среди простых американцев превышал 60%.

Позиции главы SpaceX существенно пошатнулись после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. Маск хоть и не занял никакой штатной должности в новой администрации, но продолжает быть одним из главных медийных сторонников действующего президента. По данным СМИ, он получил статус специального советника и не получает зарплату. Также Маск является руководителем департамента эффективности правительства (DOGE), деятельность которого уже вызвала множество скандалов в США.

Сейчас же рейтинги одобрения деятельностью гениального бизнесмена значительно изменились. Согласно последним данным, 54% респондентов имеют неблагоприятное мнение о Маске, тогда как 42% относятся к нему положительно. Помимо критики в соцсетях, глава SpaceX столкнулся и с уличными протестами. Первого марта группа демонстрантов захватила салон электромобилей Tesla на Манхэттене.

Днем позже активисты радикального экологического движения Neue Generation облили синей краской витрину магазина в торговом центре Берлина. Также в США и других странах мира прокатилась волна протестов против деятельности Илона Маска.

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