Нацист, вор и лжец: кадры протестов против Маска

Еще недавно Илон Маск был одним из самых популярных бизнесменов Америки. Согласно опросам, в 2020 году он регулярно входил в число самых уважаемых предпринимателей страны, а его рейтинг одобрения среди простых американцев превышал 60%.

Позиции главы SpaceX существенно пошатнулись после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. Маск хоть и не занял никакой штатной должности в новой администрации, но продолжает быть одним из главных медийных сторонников действующего президента. По данным СМИ, он получил статус специального советника и не получает зарплату. Также Маск является руководителем департамента эффективности правительства (DOGE), деятельность которого уже вызвала множество скандалов в США.

Сейчас же рейтинги одобрения деятельностью гениального бизнесмена значительно изменились. Согласно последним данным, 54% респондентов имеют неблагоприятное мнение о Маске, тогда как 42% относятся к нему положительно. Помимо критики в соцсетях, глава SpaceX столкнулся и с уличными протестами. Первого марта группа демонстрантов захватила салон электромобилей Tesla на Манхэттене.

Днем позже активисты радикального экологического движения Neue Generation облили синей краской витрину магазина в торговом центре Берлина. Также в США и других странах мира прокатилась волна протестов против деятельности Илона Маска.