Пока вы не уснули: закулисные переговоры о мире на Украине и резкое падение производства бензина

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Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условия наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

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Стало известно, почему США не передали РФ все данные о подготовке теракта

Спецслужбы США не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта, опасаясь раскрыть свои источники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью The New York Times.

За день до того, как посольство США в Москве опубликовало «редкое публичное предупреждение» о возможном теракте, сотрудники ЦРУ передали российским чиновникам частное предупреждение, в котором содержалась как минимум одна дополнительная деталь, подчеркивает NYT. По данным американских спецслужб, в подготовке теракта участвовало афганское ответвление «Исламского государства»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

* запрещенная в России террористическая организация.

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Агаларов объяснил сообщения о закрытых дверях во время теракта в «Крокусе»

Сын владельца «Крокус Сити Холла» и президент Agalarov Development Эмин Агаларов заверил, что во время теракта эвакуационные выходы в здании работали в штатном режиме. Количество запасных выходов в «Крокусе» было достаточным, сообщил он.

Тем не менее, люди в поисках выхода натыкались на железные двери, которые были заперты и предназначались для персонала. Не желая бежать через технические коридоры в фойе, где тоже была стрельба, люди искали альтернативные варианты выхода из помещения.

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Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным

В последний раз канцлер Германии Олаф Шольц разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 года, рассказал немецкий политик.

В интервью газете Markische Allgemeine Zeitung он напомнил, что за несколько дней до начала СВО он лично беседовал с Путиным в Москве более четырёх часов.

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В России резко снизилось производство бензина

За неделю, с 18 по 24 марта, производство бензина в России упало на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тысячи тонн в сутки. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 14,3 процента. Такие данные приводит Росстат.

Розничные цены на бензин увеличились на 0,08 процента за неделю, что стало самым сильным недельным приростом за 11 недель. С начала года рост составил 0,63 процента.

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Рэпера Vacio вызвали в военкомат

© Соцсети

Рэпера Vacio (Николай Васильев) сообщил в Telegram-канале, что его вызвали в военкомат.

Васильев отправился в учреждение для уточнения документов. Он признался, что это не первый его поход в военный комиссариат. По словам артиста, его уже несколько раз вызывали туда.

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Югославские офицеры «извинились» за сбитый самолет-невидимку ВВС США

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Офицеры войск противовоздушной обороны (ПВО) Югославии, сбившие в 1999 году натовский самолет-невидимку F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-ым юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что югославские офицеры подписали для НАТО поздравительную открытку, где было написано: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

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В Кремле объяснили задержки платежей КНР, Турции и ОАЭ за нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию Reuters о том, что расчеты за российскую нефть проводятся банками Китая, Турции и ОАЭ с задержками в несколько месяцев из-за опасений вторичных санкций. По его словам, США и Евросоюз вынуждают другие страны не сотрудничать с российской стороной, передает ТАСС.

Так, Вашингтон и Брюссель оказывают беспрецедентное давление на государства, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что работа в этом направлении ведется.

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Иностранные компании потеряли миллиарды долларов после ухода из России

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом стало известно из анализа документов и отчетности соответствующих компаний. Ura.Ru

Отмечается, что такой объем потерь связан с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм. Новые данные, как утверждает агентство Reuters, говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. ТАСС

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Клуб НХЛ опубликовал карту с российским Крымом

Канадский клуб НХЛ Calgary Flames опубликовал на своей странице в одной из соцсетей карту с Крымом в составе России. Внимание на это обратил телеканал Russia Today.

Calgary Flames опубликовал карту, чтобы рассказать, откуда родом четверо игроков клуба - Егор Шарангович из Минска, Андрей Кузьменко из Якутска, Даниил Романов из Москвы и Никита Охотюк из Челябинска.

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