Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условия наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

Шольц высказался о мирных переговорах по Украине

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».