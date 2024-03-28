Спецслужбы США не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта, опасаясь раскрыть свои источники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью The New York Times.

За день до того, как посольство США в Москве опубликовало «редкое публичное предупреждение» о возможном теракте, сотрудники ЦРУ передали российским чиновникам частное предупреждение, в котором содержалась как минимум одна дополнительная деталь, подчеркивает NYT. По данным американских спецслужб, в подготовке теракта участвовало афганское ответвление «Исламского государства»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Американская разведка внимательно следила за этой террористической группой и считала угрозу реальной, подчеркивает газета.

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Как отмечает NYT, полная картина до сих пор неясна, и официальные лица в США и Европе, а также эксперты по безопасности и борьбе с терроризмом подчеркивают, что даже в самых лучших обстоятельствах, при наличии конкретной информации и хорошо отлаженной работе служб безопасности, сорвать международные террористические заговоры сложно.

По словам источников The New York Times в службах безопасности ЕС и США, из-за плохих отношений России и США американские чиновники не стали передавать «информацию сверх необходимой», опасаясь, что власти РФ могут узнать об их источниках разведданных или методах.

Источник РИА Новости ранее рассказал, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через Telegram-канал, принадлежащий афганскому крылу ИГ*. По словам собеседника агентства, этот канал работал на аудиторию в Таджикистане.

* запрещенная в России террористическая организация.