Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным

В последний раз канцлер Германии Олаф Шольц разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 года, рассказал немецкий политик.

В интервью газете Markische Allgemeine Zeitung он напомнил, что за несколько дней до начала СВО он лично беседовал с Путиным в Москве более четырёх часов.

«Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года, до этого мы чаще разговаривали друг с другом», — сказал Шольц.

По мнению канцлера, для проведения переговоров с президентом России нужен «правильный момент».