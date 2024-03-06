В Армении высказались о способе решить проблемы с ОДКБ

У Еревана останутся проблемы с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до тех пор, пока объединение не признает международные границы Армении. Способ решить проблемы с ОДКБ назвал секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян, передает ТАСС.

«Мы ожидаем от ОДКБ, что она признает свою зону ответственности в нашем регионе: границы Армении в 29,8 тысячи квадратных километров. Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор, пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым», — заявил он.

Кроме того, Григорян сообщил, что Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности России из ереванского аэропорта «Звартноц». По его словам, власти республики считают, что контроль на объекте должны осуществлять пограничные войска Армении.

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материал от 28 февраля

Армения не ждала от Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, республика нуждалась лишь в политической позиции организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

"Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства. Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну", – отметил премьер.

На прошлой неделе Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

"Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре", – приводит RT его слова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не гонит Армению из блока, однако если она хочет покинуть организацию, то это не разрушит ОДКБ. После этого в Кремле отметили, что ясности относительно позиции Еревана по поводу выхода из ОДКБ пока нет.

материал от 5 марта

Армения пока не покинула состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Асрян уточнил, что возможные последствия выхода республики из ОДКБ являются государственной тайной, передает ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что армянские ВС не наблюдают скопления азербайджанских военных. Ситуация на границе, по оценке армянской стороны, относительно стабильная.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не планирует выходить из ОДКБ.

При этом премьер страны Никол Пашинян заявлял, что Ереван готов юридически заморозить свое членство в ОДКБ.

материал от 5 марта

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений», — сообщает ведомство.

2 марта Сергей Лавров заявил, что Еревану следует определиться насчет своего статуса в ОДКБ. Так он отреагировал на обвинения премьер-министра республики в том, что ОДКБ бросила Армению в беде.

Глава МИД России также утверждал, что заявления о том, что после 1991 года Армения взяла ошибочный курс на дружбу с Россией, говорят о необходимости пересмотреть отношения двух стран. Он выразил сожаление из-за решения руководства Армении сознательно вести курс на ухудшение отношений с Россией.

материал от 4 марта

Контакты президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна могут быть оперативно организованы при необходимости, пока их в графике нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем при необходимости, конечно, [такие контакты] могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы", - сказал представитель Кремля.

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материал от 6 марта

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван требует прекратить работу российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга. По словам Григоряна, Армения уже направила в Москву официальное письмо с соответствующим требованием.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — заявил он.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о решении Армении вывести российских пограничников из аэропорта «Звартноц».

материал от 6 марта

Ереван, сам того не замечая, превращается в предмет западной забавы и орудие чужих геополитических интересов. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает Азербайджан».

«К сожалению, они даже не задумываются, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы. Просто берут в расход. В Европейском союзе рассматривают Армению как точку входа в регион», — передаются в публикации слова дипломата.

Она подчеркнула, что некоторые политики Армении неправильно понимают повышенное внимание Брюсселя к Еревану. Дипломат уверена, что Армения будет игрушкой Запада, которую обманут и заменят.

В ходе брифинга Захарова также прокомментировала отношение международных институтов и Азербайджана. По ее словам, политика Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Баку абсолютно политизирована и состоит из лицемерия и двойных стандартов.

материал от 5 марта

Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но ее пребывание будет сугубо формальным и по факту замороженным, спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру» руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Он также назвал условие, при котором возможен выход республики из объединения.

Армения пока останется в ОДКБ, им до подписания мирного договора с Азербайджаном никакие проблемы не нужны. Ясно совершенно, что Армения зависит от России хотя бы в экономическом плане, не только в плане политическом — Константин Калачев, политолог.

При этом, по его мнению, пребывание Армении в организации будет символическим, так как республика не видит для себя никаких выгод и преимуществ от участия в ней.

«Армения ожидала большего от ОДКБ не только в теме Карабаха, но и в теме вторжения, как они говорят, азербайджанских сил на территорию Армении. У нас это все называют пограничными конфликтами, говорят о демаркации, демилитаризации границ, а Армения заявляет, что, например, курорт Джермук не так давно обстреливался азербайджанской стороной с армянской территории и что армянские военнослужащие были вынуждены отбивать азербайджанских уже собственно на территории республики», — рассказал собеседник «Ленты.ру». Понятно, что пока Армении нет смысла форсировать эту ситуацию, но в части военно-технического сотрудничества она уже переключилась на сотрудничество с Индией, с Францией

Таким образом, очевидно, что свой исторический выбор Армения, во всяком случае при нынешнем руководстве, уже сделала, отметил Калачев.

«У нас в 2021 году впервые Азербайджан назвали союзником России и с тех пор регулярно называют. Раньше у нас партнером был Азербайджан, а Армения была союзником. Понятно, что Армения переживает. Пока не будут урегулированы отношения с соседями, с Турцией, с Азербайджаном, вряд ли они выйдут из ОДКБ, но в исторической перспективе, я думаю, что все равно Армения рано или поздно ОДКБ может покинуть», — заключил эксперт.

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Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставит под угрозу безопасность страны. О таком последствии в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог Дмитрий Журавлев. Он также усомнился в том, что государство могут принять в НАТО.

«ОДКБ — это союз, созданный ради безопасности. Нападение на одного его члена означает нападение на всех. А, поскольку Россия — очень мощная военная держава, Азербайджан серьезно подумает перед тем, как нападать на Армению. Сейчас среди депутатов Азербайджана уже озвучиваются идеи о том, чтобы "добить" Армению. Но, если Россия вступит в конфликт на стороне Еревана, руководство Азербайджана предпочтет не слушать своих депутатов в этом вопросе», — заметил политолог.

Но выход Армении из ОДКБ, как считает Журавлев, оставит страну один на один с Азербайджаном и Турцией. При этом, как напомнил политолог, у Армении нет ни мощного оружия, ни дронов. Поддержка со стороны стран НАТО возможна только в формате передачи техники, доставить которую тоже довольно проблематично.

«Армянское руководство решило, что страну защитит Запад. Поэтому нужно как можно скорее выходить из ОДКБ, чтоб не раздражать никого членством в российском военном объединении. Но Запад принципиально никого не обороняет, Армению — тем более», — заключил Журавлев.

Ранее депутат Национального собрания, секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что выход из ОДКБ приведет к катастрофе.