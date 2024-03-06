Армению предупредили о последствиях выхода из ОДКБ

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставит под угрозу безопасность страны. О таком последствии в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог Дмитрий Журавлев. Он также усомнился в том, что государство могут принять в НАТО.

«ОДКБ — это союз, созданный ради безопасности. Нападение на одного его члена означает нападение на всех. А, поскольку Россия — очень мощная военная держава, Азербайджан серьезно подумает перед тем, как нападать на Армению. Сейчас среди депутатов Азербайджана уже озвучиваются идеи о том, чтобы "добить" Армению. Но, если Россия вступит в конфликт на стороне Еревана, руководство Азербайджана предпочтет не слушать своих депутатов в этом вопросе», — заметил политолог.

Но выход Армении из ОДКБ, как считает Журавлев, оставит страну один на один с Азербайджаном и Турцией. При этом, как напомнил политолог, у Армении нет ни мощного оружия, ни дронов. Поддержка со стороны стран НАТО возможна только в формате передачи техники, доставить которую тоже довольно проблематично.

«Армянское руководство решило, что страну защитит Запад. Поэтому нужно как можно скорее выходить из ОДКБ, чтоб не раздражать никого членством в российском военном объединении. Но Запад принципиально никого не обороняет, Армению — тем более», — заключил Журавлев.

Ранее депутат Национального собрания, секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что выход из ОДКБ приведет к катастрофе. «Они делают из нашего союзника врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении», — заявил парламентарий.