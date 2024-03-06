В Армении назвали способ решить проблемы с ОДКБ

У Еревана останутся проблемы с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до тех пор, пока объединение не признает международные границы Армении. Способ решить проблемы с ОДКБ назвал секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян, передает ТАСС.

«Мы ожидаем от ОДКБ, что она признает свою зону ответственности в нашем регионе: границы Армении в 29,8 тысячи квадратных километров. Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор, пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым», — заявил он.

Кроме того, Григорян сообщил, что Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности России из ереванского аэропорта «Звартноц». По его словам, власти республики считают, что контроль на объекте должны осуществлять пограничные войска Армении.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. Он отметил, что в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана был не выполнен.