Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Еревана

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван требует прекратить работу российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга. По словам Григоряна, Армения уже направила в Москву официальное письмо с соответствующим требованием.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — заявил он.

Болгария отказалась помочь России в расследовании теракта на Крымском мосту

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о решении Армении вывести российских пограничников из аэропорта «Звартноц».