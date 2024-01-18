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Пока вы не уснули: Лавров о близких союзниках России и приход силовиков в офис Wildberries

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров назвал самых близких союзников России

Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока - Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

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«Досвидос»: Лукашенко высказался об уходе западных компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «разберется сама» в случае ухода из-за санкций западных компаний, и никакое имущество им отдано не будет. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании, стенограмма которого размещена на официальном сайте главы государства.

В ходе совещания с руководством Совета министров Лукашенко напомнил, что для защиты «от беспредела Запада» были приняты документы, не позволяющие собственникам, имеющим гражданство недружественной страны, продавать имущество в Белоруссии без специального разрешения правительства и взноса в бюджет.

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Звезду сериала «Две судьбы» Руденко задержали с наркотиками в Москве

Российского актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в ночь на 18 января в центре Москвы. Как сообщает «МК», артист заявил правоохранителям, что нашел сверток в парке, когда гулял с собакой — он решил, что это отрава для животных.

Накануне 41-летний Руденко возвращался домой со съемок на такси. В районе улицы Антонова-Овсеенко автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые обратили внимание на странное поведение пассажира. В ходе досмотра личных вещей правоохранители нашли у него сверток с белым веществом — это оказался мефедрон общей массой 0,5 грамма.

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В Турции начали частично осуществлять платежи из России

Unsplash

Госбанки Турции приступили к частичному совершению платежей из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковской системе страны.

О том, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России, сообщило ранее издание Ekonomim. Речь шла о почти полном прекращении с этого года. Газета также отметила, что экспортеры ждут срочных решений для того, чтобы продолжить торговлю с российской стороной.

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МИД Украины упрекнул Запад в продаже России военных запчастей

ТАСС/Zuma

В обломках российских ракет, которые попадают в распоряжение Киева, обнаруживаются западные комплектующие, Европа и США не прекратили продажу России военных запчастей. В этом своих зарубежных союзников упрекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Страна.ua».

«Почти во всем вооружении, в российских ракетах, которые мы сбиваем или перехватываем за последние два года, которые были произведены в России, много западных запчастей (...) У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности отследить эти схемы и перекрыть», — рассказал глава МИД

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Силовики пришли в офис Wildberries в Москве

Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.

По словам источника издания, речь идет об офисе на улице Ленинская слобода. Следователи на месте работают в штатском.

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Комик Гудков вернулся в Россию

Комик Александр Гудков вернулся в Россию. Его заметили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщил читатель. Он отметил, что комика увидели в Шереметьево.

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Google объявила о массовых увольнениях

ТАСС/Zuma

Google проведет очередной раунд массовых увольнений в различных подразделениях. О грядущих сокращениях рассказал генеральный директор компании Сундар Пичаи, его слова приводит The Verge.

«У нас амбициозные цели, и в этом году мы будем инвестировать в наши основные приоритеты. Реальность такова, что для создания потенциала для этих инвестиций нам придется делать сложный выбор», — объявил топ-менеджер.

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Российский пловец Сибирцев сменил спортивное гражданство

Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан, сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро во время дня общения со СМИ, организованного командой.

Сибирцев живет и учится в США. В NCAA он выступает за команду Луисвиллского университета.

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Глава АвтоВАЗа назвал дату начала продаж машин под новым брендом

Пресс-служба АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что компания будет выпускать автомобили под новым брендом на своем заводе в Санкт-Петербурге.

По словам топ-менеджера, продажи таких машин стартуют весной этого года. Автомобили окажутся в шоу-румах дилеров Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода. При этом он добавил, что название бренда рассекретят совсем скоро.

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