Звезду сериала «Две судьбы» Руденко задержали с наркотиками в Москве

Российского актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в ночь на 18 января в центре Москвы. Как сообщает «МК», артист заявил правоохранителям, что нашел сверток в парке, когда гулял с собакой — он решил, что это отрава для животных.

Накануне 41-летний Руденко возвращался домой со съемок на такси. В районе улицы Антонова-Овсеенко автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые обратили внимание на странное поведение пассажира. В ходе досмотра личных вещей правоохранители нашли у него сверток с белым веществом — это оказался мефедрон общей массой 0,5 грамма.

Сотрудникам полиции Руденко заявил, что пакет нашел в парке на Ходынском поле в декабре прошлого года, когда гулял с собакой. Он подумал, что это отрава, которую разбрасывают догхантеры — люди, борющиеся с бездомными собаками радикальными методами, — и забрал пакетик с собой. Его он положил в куртку и забыл об этом.

17 января артист отправился на съемки в куртке и осознал, что в пакете наркотики. На это ему указали его коллеги, когда он поделился историей находки. При этом непонятно, почему артист решил и дальше возить пакетик с собой, а не избавиться.