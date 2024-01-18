Лавров назвал самых близких союзников России

Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ura.Ru
"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока - Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. ТАСС
По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. RT на русском