Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Ura.Ru

По словам источника издания, речь идет об офисе на улице Ленинская слобода. Следователи на месте работают в штатском. Lenta.ru