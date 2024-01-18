Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Ura.Ru
По словам источника издания, речь идет об офисе на улице Ленинская слобода. Следователи на месте работают в штатском. Lenta.ru
Пожар в Шушарах в Петербурге произошел утром 13 января. Ему был присвоен максимальный — пятый — ранг сложности. В результате возгорания обрушилось здание комплекса, уничтожены хранившиеся там товары. BFM.RU