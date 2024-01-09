Жители сектора Газа вынуждены размещаться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По данным издания, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Газета объясняет это тем, что израильская армия призывает жителей анклава покидать небезопасные районы Газы, передает ТАСС.

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Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сектор Газа превратился в место смерти и отчаяния.

«Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что районы, куда Израиль приказал гражданским лицам переселиться ради безопасности, подверглись израильским же бомбардировкам.

«Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса», — добавил Гриффитс.

Он также подчеркнул, что скоро анклав столкнётся и с голодом.

Власти Израиля подтвердили, что не ограничивают доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Нет ограничений на количество гуманитарной помощи, которая может попасть в сектор Газа", - говорится в сообщении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, размещенном в X (ранее Twitter).

Отмечается, что 8 января были досмотрены и переправлены в сектор Газа 202 грузовика с гуманитарной помощью, 75% из которых доставили еду, остальные - воду, медикаменты и необходимые материалы для оборудования укрытий.

Сотрудники подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях были вынуждены отменить первую в 2024 году поездку в больницу "Аль-Ауда" на севере Газы из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в X (ранее Twitter).

"ВОЗ отменила запланированную миссию в больницу "Аль-Ауда" и центральную аптеку на севере Газы в четвертый раз с 26 декабря [2023 года], поскольку мы не получили гарантий безопасности. В ходе миссии мы намеревались доставить срочно необходимые медикаменты для пяти больниц на севере", - сообщили в организации, отметив, что уже 12 дней не могут попасть в северную часть Газы из-за "массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и отсутствия связи".

Также в ВОЗ сообщили, что из-за ожесточенных боевых действий доставка медикаментов в больницы Газы, особенно в расположенные на севере, "практически невозможна".

"В большинстве больниц ощущается острая нехватка персонала, поскольку медицинские работники покинули их из-за приказов об эвакуации или отсутствия безопасности, и доступ пациентов в больницы затруднен из-за опасных условий", - указано в сообщении.

США вовлечены в планы Израиля депортировать часть населения сектора Газа на фоне широкомасштабных разрушений гражданской инфраструктуры в анклаве. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Майкл Голдберг.

"Произраильские демократы хотят поддержать войну за изгнание ХАМАС из Газы. Но все чаще складывается впечатление, что Америка поддерживает войну за изгнание жителей Газы из Газы Но как бы вы ни называли попытки "проредить" население Газы… Соединенные Штаты замешаны в них", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает Голдберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на этой неделе, что правительство рассматривает "сценарий капитуляции и депортации" жителей сектора Газа. При этом не уточняется, сколько именно жителей планируется депортировать. По оценке издания, из-за широкомасштабного разрушения гражданской инфраструктуры Газы, включая примерно 70% жилых построек, Израиль делает большую часть Газы непригодной для жизни в обозримом будущем. До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли обвинила ряд стран Ближнего Востока в нежелании урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Израиль не затрагивал в контактах с Конго возможность переселения туда тысяч жителей сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга. Не уточняется, о каком именно африканском государстве идет речь - Демократической Республике Конго или Республике Конго.

"Это [обсуждение перемещения тысяч палестинцев] может происходить между Конго и жителями Газы, но Израиль не ведет никаких переговоров ни с одной страной по данному вопросу", - цитирует издание заявление пожелавшего остаться неназванным чиновника на брифинге для израильских журналистов. "В Израиле есть те, кто считает, что жители Газы готовы эмигрировать добровольно, но это необоснованная иллюзия", - отметил он. "Ни одна страна не примет 2 млн человек, или 1 млн, или 100 тыс., или даже 5 тыс. Я не знаю, откуда взялась эта идея", - добавил чиновник.

Министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич в начале месяца выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.

"Допустим, Смотрич захотел это сделать. Что он может сделать? Мы не являемся частью этого. Мы не в состоянии перевезти людей из Газы в Конго <...>, мы не в курсе", - прокомментировал ситуацию упомянутый чиновник.

3 декабря газета The Times of Israel сообщила, ссылаясь на израильский официальный источник, что правящая в стране коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения возможности приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава. Канцелярия Нетаньяху ранее неоднократно заявляла, что высказывания Бен-Гвира и Смотрича не отражают политику правительства по этому вопросу.

Израилю нужно стараться больше для защиты мирных жителей сектора Газа, призвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит РИА Новости.

«В своих действиях Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения, поскольку нельзя достичь мира, если нет перспективы достойной жизни, если после войны сектор Газа будет непригодным для жизни», — сказала она.

По ее словам, нельзя оккупировать сектор Газа, а также изгонять оттуда население и отторгать какие-либо территории от анклава. Тем не менее от сектора Газа больше не должно исходить угрозы Израилю, добавила глава ведомства.

В правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху существует раскол относительного будущего сектора Газа, что поднимает вопросы о том, как долго такое правительство будет функционировать на фоне ведения боевых действий. Об этом пишет американская газета Politico.

"Хрупкая правящая коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху даже близко не урегулирует свои внутренние расколы по поводу того, как следует управлять сектором Газа после разгрома ХАМАС… Это, в свою очередь, поднимает вопросы о том, как долго правительство единства страны во время войны сможет держаться вместе", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на прошлой неделе в Израиле созвали кабинет по вопросам нацбезопасности для согласования набросков по будущему сектора Газа. Как подчеркивает издание, израильские министры критиковали друг на друга на протяжении большей части "ожесточенной встречи", а религиозные националисты и крайне правые критиковали начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и министра обороны Йоава Галланта за его предложения по переходу военной операции к менее интенсивной фазе. До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о подготовке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к следующей фазе военной операции на севере сектора Газа.

Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников, сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Израиле.

По данным портала, в Тель-Авиве считают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС.

Издание приводит слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников о том, что если не будет «прогресса в освобождении заложников», Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы, передает ТАСС.