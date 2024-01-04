СМИ: Израиль не обсуждал с Конго переселение туда жителей Газы

"Это [обсуждение перемещения тысяч палестинцев] может происходить между Конго и жителями Газы, но Израиль не ведет никаких переговоров ни с одной страной по данному вопросу", - цитирует издание заявление пожелавшего остаться неназванным чиновника на брифинге для израильских журналистов. "В Израиле есть те, кто считает, что жители Газы готовы эмигрировать добровольно, но это необоснованная иллюзия", - отметил он. "Ни одна страна не примет 2 млн человек, или 1 млн, или 100 тыс., или даже 5 тыс. Я не знаю, откуда взялась эта идея", - добавил чиновник.