ВОЗ заявила о невозможности доставки медикаментов в больницы на севере Газы

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях были вынуждены отменить первую в 2024 году поездку в больницу "Аль-Ауда" на севере Газы из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в X (ранее Twitter).

"ВОЗ отменила запланированную миссию в больницу "Аль-Ауда" и центральную аптеку на севере Газы в четвертый раз с 26 декабря [2023 года], поскольку мы не получили гарантий безопасности. В ходе миссии мы намеревались доставить срочно необходимые медикаменты для пяти больниц на севере", - сообщили в организации, отметив, что уже 12 дней не могут попасть в северную часть Газы из-за "массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и отсутствия связи".

Также в ВОЗ сообщили, что из-за ожесточенных боевых действий доставка медикаментов в больницы Газы, особенно в расположенные на севере, "практически невозможна". "В большинстве больниц ощущается острая нехватка персонала, поскольку медицинские работники покинули их из-за приказов об эвакуации или отсутствия безопасности, и доступ пациентов в больницы затруднен из-за опасных условий", - указано в сообщении.