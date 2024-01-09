СМИ назвали доступную для проживания территорию сектора Газа

Жители сектора Газа вынуждены размещаться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По данным издания, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Газета объясняет это тем, что израильская армия призывает жителей анклава покидать небезопасные районы Газы, передает ТАСС.

Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.