Пока вы не уснули: число мобилизованных россиян и скандал с фехтовальщиками

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Минобороны опубликовало статистику по мобилизованным россиянам

Точное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. Такую статистику раскрыло Министерство обороны России в докладе «Армия в цифрах — 2023», данные документа приводит РБК.

Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Уточняется, что 31 процент мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и лишь 0,3 процента — отцы трех детей.

В США потребовали отчитываться о сделках с российской нефтью

Американским Минфином были внесены корректировки в правила применения санкций в отношении российской нефти, которые предполагают, что Вашингтон будет получать от партнеров отчеты по ее покупке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас участникам цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам будет необходимо делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

Mash рассказал, сколько денег Ивлеева задолжала налоговой

Появились сведения об объеме задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед налоговой службой. Предварительно, сумма долга составляет около 137 миллионов рублей.

«Долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой — предварительно, 137 миллионов рублей», — сообщает telegram-канал Mash.

https://news.rambler.ru/starlife/52017479-mash-rasskazal-skolko-deneg-ivleeva-zadolzhala-nalogovoy/

Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрешил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе сидеть за одним столом с главами дипломатии стран альянса на ноябрьской встрече в Брюсселе.

Кулеба рассказал, что шел на свое привычное место рядом с генсеком Йенсом Столтенбергом, где сидят гости саммитов, но тот остановил его и позволил сесть среди представителей стран альянса между Турцией и Британией.

СМИ: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы

Соцсети

Российским фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида, объявленным в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации, может грозить до десяти лет тюремного заключения. Как утверждает телеграм-канал «SHOT», спортсмены разыскиваются по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».

Напомним, серебряный призёр Олимпиады в Токио в командном турнире Сергей Бида и его жена Виолетта, являющаяся призёром чемпионата мира, переехали в США и проживают в штате Калифорния. При этом Сергей Бида является действующим офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а Виолетта — действующей военнослужащей и членом общества ЦСКА.

Попова: мир вокруг России «горит» корью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит» корью. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123», — рассказала она.

Захарова заступилась за участников «голой вечеринки»

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой могут исправиться. Они должны провести работу над собой.

«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано», — передает радио Sputnik слова Захаровой.

На российский город обрушился «снегопад 300-летия»

Экстремальные снегопады, последствия которых не могут устранить полностью из-за нехватки рабочих и техники, прошли в Екатеринбурге. В мэрии российского города осадки назвали «снегопадом 300-летия», передает «Подъем».

За сутки в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме 28 миллиметров — в последний раз такой объем был зарегистрирован 106 лет назад. Расчищать снег коммунальщикам помогает строительная техника и местные жители. В работе участвовали 225 единиц техники и 86 рабочих, за сутки было вывезено 5,6 тысячи тонн снега.

Налоговая зачислила Лерчек новую задолженность

Соцсети

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, задолжала Федеральной налоговой службе 4 млн 79 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

22 декабря адвокат блогерши Лерчек Константин Третьяков заявлял, что получил уведомление от ФНС о начале проверки за 2022 год. Он назвал это «рутинной ситуацией», отметив, что у ФНС нет никаких претензий к Чекалиной.

Haval анонсировал семь новых моделей для рынка РФ и объявил цены

В России в предстоящем году появятся несколько новых моделей марки Haval. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на презентацию с дилерской конференции бренда.