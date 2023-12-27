Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе

Кулеба рассказал, что шел на свое привычное место рядом с генсеком Йенсом Столтенбергом, где сидят гости саммитов, но тот остановил его и позволил сесть среди представителей стран альянса между Турцией и Британией. Российская газета

«На саммите Украина-НАТО мне сказали посидеть на стуле между Британией и Турцией, а не там, где обычно сидят гости. Столтенберг сказал мне, что теперь мое место там, поскольку я равный», — отметил министр. Он выразил надежду, что Украина вскоре присоединится к НАТО. Ura.Ru