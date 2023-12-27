На российский город обрушился «снегопад 300-летия»

Экстремальные снегопады, последствия которых не могут устранить полностью из-за нехватки рабочих и техники, прошли в Екатеринбурге. В мэрии российского города осадки назвали «снегопадом 300-летия», передает «Подъем».

За сутки в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме 28 миллиметров — в последний раз такой объем был зарегистрирован 106 лет назад. Расчищать снег коммунальщикам помогает строительная техника и местные жители. В работе участвовали 225 единиц техники и 86 рабочих, за сутки было вывезено 5,6 тысячи тонн снега.

Власти города заявили, что у управляющих компаний не хватает ресурсов для уборки снега на дворовых территориях.

«Действительно, снегопады экстремальные. Там, где есть необходимость расчистки выездов из дворов или выездов с парковок, там люди проявляют инициативу, берут лопаты и расчищают», — рассказал собеседник издания.