Минобороны опубликовало статистику по мобилизованным россиянам

Точное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. Такую статистику раскрыло Министерство обороны России в докладе «Армия в цифрах — 2023», данные документа приводит РБК.

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Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Уточняется, что 31 процент мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и лишь 0,3 процента — отцы трех детей.

Также Минобороны сообщило, что число мобилизованных, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки, составило более 33 тысяч. Почти 90 процентов призванных по мобилизации на момент призыва были трудоустроены, а 40 процентов имели более десяти лет стажа.