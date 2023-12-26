Пока вы не уснули: главная цель года ВС РФ и потери ВСУ в Марьинке

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Шойгу: российские военные выполнили главную цель года

Вооруженные силы РФ достигли главной задачи 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании.

Министр сказал, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей спецоперации на Украине.

«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — заявил Шойгу.

В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Марьинке

При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства.

МВД объявило в розыск Дмитрия Гудкова*

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом), против которого возбудили дело о распространении «фейков» о Российской армии.

"Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову

Официальная страница Елены Ситниковой в социальной сети "Вконтакте"

Чиновницу для дачи показаний могли задержать следователи московского управления, приехавшие в Курган. Предварительно, это может быть связано с делом о весенних пожарах в Смолино, уточняет Telegram-канал Mash. У главы города и в администрации проходят обыски.

Отмечается, что утром она должна была провести пресс-конференцию, но ее отменили в последний момент без объяснения причин.

В МИД Японии прокомментировали ситуацию с «Арктик СПГ 2»

Власти Японии в ситуации с «Арктик СПГ 2» будут действовать так, чтобы избежать ущерба стабильным поставкам энергии. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, передает РИА Новости.

Министерство финансов США внесло ООО «Арктик СПГ 2», дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект, в санкционный список. СМИ на прошлой неделе стали сообщать, что «Новатэк» объявил покупателям СПГ о приостановке проекта из-за ограничений. Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» также объявили форс-мажор.

Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Сотрудники министерства финансов России первыми пересядут на автомобили Lada Aura, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По словам министра, отечественные авто этой модели очень комфортны и не хуже зарубежных аналогов.

Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Не допущенным до Игр россиянам начали выплачивать компенсации

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не допущены до Игр-2024, сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участия в Играх, производим перевод», — сказал Сенглеев.

Таджикистан аннулировал лицензию российского оператора Western Union

Национальный банк Таджикистана аннулировал лицензию компании "Вестерн юнион ДП восток" - российского оператора системы денежных переводов Wester Union. При этом сама система продолжит работу в республике по другой лицензии, выданной французскому оператору системы, сообщили в Нацбанке.

"Очередным решением правления Национального банка Таджикистана <...> лицензия №00018 на деятельность оператора платежной системы Western Union, выданная решением правления Национального банка Таджикистана 26 февраля 2021 года №40 ООО "Небанковская кредитная организация "Вестерн юнион ДП восток" отозвана и аннулирована на основании письменного заявления лицензиата", - говорится в сообщении.

Майк Тайсон назвал лучшего действующего боксера планеты

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра планеты. Им оказался новоявленный чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).

«Кто является лучшим бойцом мира? Я считаю, что это японец», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Samsung перестала производить детали для российских танкеров

Южнокорейская Samsung перестала производить детали для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает телеканал Dunya news.