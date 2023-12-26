Вооруженные силы РФ достигли главной задачи 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании.

Министр сказал, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей спецоперации на Украине.

«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — заявил Шойгу.

Шойгу особенно отметил, что президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава министерства. Он поблагодарил их за добросовестное выполнение задач. Министр добавил, что сейчас российская армия в зоне проведения спецоперации занимает все более выгодные позиции, а также расширяет подконтрольные территории.