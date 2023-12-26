МВД объявило в розыск Дмитрия Гудкова*

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом), против которого возбудили дело о распространении «фейков» о Российской армии. Lenta.ru

Политик уехал из России на Украину летом 2021 года, заявляя, что «несколько близких источников из окружения администрации президента» предупредили его о возможном аресте по уголовному делу. Он отмечал, что его решение поддержали родные и близкие, в адрес которых тоже поступила «серьезная информация об угрозах и рисках». Газета.Ru